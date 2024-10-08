林明珊長期推閱讀教育 獲新北頒國小教務有功人員

新北市牡丹國小總務主任林明珊長期推動閱讀教育，將書本送到家裡讓祖孫、親子一起閱讀，寒暑假也開放圖書館借閱，讓學童沉浸在書香。她今天獲教育局頒國小教務有功人員。

新北市教育局今天在海山國小舉辦公私立國小教務（導）主任會議，並表揚9名主任，肯定其無私奉獻、扎根各項新興教育政策，讓學生在優良的學習環境中成長。

現服務於牡丹國小總務主任的林明珊，長期深耕閱讀教育，她告訴中央社記者，教育理念就是「教導孩子走當行的路，到老也不偏離」，無論是都會型或偏鄉小校，教務從來都不輕鬆，能遇到神隊友更是幸運。

林明珊服務雙溪國小教務主任期間，因孩子反映家中沒有書，很想請阿嬤陪伴一起看書，因而觸動她「送書到家裡」的構想，與推動家庭「身教式持續安靜閱讀」，讓學生以興趣為本，培養終身閱讀習慣與能力。

她任職淡水國小時聽學生說，因不能去圖書館看書，故不喜歡放寒暑假，於是激發她排除萬難，提供假期間圖書借閱的方式。教育局認為，林明珊總能敏銳捕捉學生的需求，積極為孩子們創造更好的學習環境。

板橋國小主任洪偉哲推動學童將閱讀當成日常生活；昌平國小主任馮嬿霓盡一切能力幫助學生；仁愛國小主任李邦忠在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，推動老師數位學習認證和培訓，今天也獲表揚。

大同國小主任許靜茹說，只要對學生學習有幫助的課程或活動，就會努力申請計畫辦理，並從中獲得成就。新泰國小主任蔡靜惠在疫情期間推線上教學，隨時解答教師和學生家長遇到的技術問題。

武林國小主任侯成龍推動師生共同創客教育，師生共創」，透過跨域課程完成師生成就感與歸屬感。三峽區偏鄉插角實驗小學主任張家鈞，面對土石流與落石安全疑慮，推動學生交通車有成。雙溪國小主任郭羽庭協助教師公開授課，彼此互學成長。