快訊

中職／季後賽程公布！大巨蛋「保底」3場 若獅隊晉級加1場

北市松山區休旅車衝撞麵店壓傷闆娘 67歲駕駛OHCA送醫不治

釋共軍演訊息 蕭旭岑：防賴清德「戳眼」挑釁換政治利益

兒權聯盟：近5成兒童有霸凌經驗 約2成「既是受害也是加害者」

中央社／ 台北8日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

兒權聯盟今天公布兒童霸凌統計，逾3成學童曾遭霸凌，更有近5成學童有霸凌經驗；統計並發現約2成的兒童既是霸凌的受害者也是加害者，而霸凌他人的行為可能來自於受暴經驗。

台灣兒童權利公約聯盟今天發表由台大兒家中心與台灣好鄰居協會進行的學童霸凌調查。調查於2022至2023年針對19縣市小六學童，共3793筆自陳問卷，發現36.4%的學童曾遭受霸凌，46.1%的學童有霸凌經驗。

台大兒少暨家庭研究中心執行長吳佳芸表示，霸凌型態多元且複雜，包含關係霸凌、言語霸凌、肢體霸凌和網路霸凌。有高達18%的兒童表示「看到有人被欺負也當作沒看見」、「有人被欺負的情況下，什麼也沒做」；更有9.1%的兒童選擇加入霸凌的行列。

吳佳芸說明，關係霸凌包含散布不好的謠言或刻意排擠；言語霸凌如取笑外貌或身體缺陷、用不喜歡的綽號稱呼等；肢體霸凌如踢打、無故捉弄，甚至將錢、東西搶走或藏起來。

吳佳芸進一步指出，有愈多歧視經驗，就會有愈多霸凌行為，若被霸凌之後，就可能會去霸凌其他人；統計約有2成的兒童既是霸凌的受害者也是加害者，而霸凌他人的行為可能來自於受暴經驗。

吳佳芸呼籲落實「創傷知情」，應了解兒童創傷經驗，積極和兒童開啟反歧視、反霸凌的對話，避免霸凌事件的惡性循環。大人與教師應從小培養孩子健康的心理韌性，建立與孩子的信任關係，教導孩子認識自我、情緒和人際互動，鼓勵孩子勇敢發聲，練習面對生活困境首挫折。

吳佳芸並提到，過去校園霸凌處理太著重調查，「把校園變法院」；霸凌事件後應落實輔導先行，才能改善敵意環境。

「台灣兒童權利公約聯盟」由國內14個民間團體共同組成，關注「兒童權利公約」於台灣推動落實的情形。

校園 網路霸凌

延伸閱讀

楊繡惠5年前罵她「賤人就是矯情」 網友扮偵探見驚人巧合

工讀生疑遭霸凌釀輕生 保發中心紀錄不完整挨罰

「勘災照」遭酸合成 基隆議員宋瑋莉：對！我就是P圖

教師節不快樂！范雲攜教團揭教師荒五原因

相關新聞

民團調查：4成6小六學童有霸凌經驗、2成受害人也是加害者

由14個民間團體組成的「台灣兒童權利公約聯盟」今公布一項小六學童霸凌經驗調查。調查指出，高達36.4%的學童曾遭受霸凌，...

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校遭波及怒喊告

不少網友近日發現，在Google地圖上，很多學校的名字都被惡搞亂改。而位於新北中和的竹林高中遭惡搞成多個名字，即使校方立即更正...

花蓮康樂國小拔河隊爭氣 善心社團捐資金助圓夢

花蓮新城鄉康樂國小全校學生只有78人，校方透過拔河、排笛、口琴等社團，讓學童從小多元發展，卻常煩惱經費來源，今天獲得台北...

影／全台第52所 竹縣信勢國小獲歐德贊助改造圖書室

新竹縣湖口鄉信勢國小圖書室因書櫃、桌椅老舊，近來圖書借閱量雖增加，但舊有設施和空間規畫無法收納豐富的藏書，經縣府教育局引...

彰化三校再奪設計大獎 老舊體育器材室變身美美韻律教室

彰化縣政府推動美感校園，湖東、忠孝、員東國小等三校再傳捷報，湖東國小將原本昏暗老舊的體育器材室改造成有陽光灑入、空氣流通...

他勸年輕人別當教師「促改善低薪、被情勒」 網同感：無薪加班太多

「大量的流浪教師群已經成為過去式」，一名男網友在論壇對教育現場情況如此評定。該名網友透露，眼下偏鄉和都會中小學都缺教師，更指出教育圈存在低薪、被情緒勒索、賣肝的問題，呼籲年輕人別進教育圈，以促使政府改善上述問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。