北市中小學智慧校園及綠建築訪團 北歐行收穫豐

台北市政府教育局率領的智慧校園及綠建築考察團，參訪北歐相關領域，包括斯德哥爾摩、馬爾默與丹麥哥本哈根共6所中小學，收穫相當豐富，也對代表處協助表達感謝。

本次訪團由北市教育局工程及財產科科長黃一正帶領，成員主要為台北市教育局工程及財產科、資訊教育科相關人員與各學制校長共14人。本次訪團主體主要由校園整建、修建與維護主要負責人的9位校長：民族實小校長洪錫璿、胡適國小校長楊智堅、數位實驗中學校長賴宏銓、仁愛國小校長林其賢、潭美國小校長方芳蘭、永建國小校長林裕勝、南湖國小校長汪明芳、育成高中校長曾文龍，及大安高工校務秘書劉家豪。

參訪團在一周的行程訪了哥本哈根、斯德哥爾摩及馬爾默（Malmo）兩國三市6所中小學，深入了解北歐推動校園智慧綠建築及美學建築的最新理念及實踐。參訪團特別在斯德哥爾摩市政府教育局的安排下，訪問該市校產管理公司SISAB，了解該市規模最大、歷史最悠久的校產管理系統，參訪團團長及各校代表都表示，非常值得引進瑞典行之多年穩定可靠且不斷更新的智慧校園數據管理、智慧點餐、電源控制、能源節控等系統。

駐瑞典代表谷瑞生4日歡迎考察團全體團員到訪，他表示，台灣與北歐國家在政治社會層面共享普世價值及民主理念，瑞典政府及國會議員多次在台灣的國際參與與台海安全議題上為台仗義執言，而經濟文教等交流也為雙邊官方關係構建良好基礎。

他說，台北市教育局這次來訪問和今年4月來訪的新北市教育局訪問團及眾多高教訪團都可持續不斷落實雙邊關係動能；而台灣所以能不斷創造政經奇蹟就源自於對教育的重視。北歐諸國如丹麥、瑞典、挪威及芬蘭近年來在國教競爭力排名一直名列前茅，非常值得我國各級教育人員主動接觸、交流以提高台灣教育質量與國際視野。

參訪團團長黃一正致詞感謝駐瑞典代表處大力促成本次參訪，協助推薦訪團與瑞典中小學、政經各界連結，有效提昇參訪高度、深度及廣度。黃一正表示此行收穫豐富，無論是在推動高齡校舍改建、閒置建築活化、或營造新世代智慧永續校園議題上，都在丹麥與瑞典獲得嶄新觀念及實際可行作法。

訪問團也在行程最後親自拜訪斯德哥爾摩市教育局對外連絡處專員林德爾（Kristina BjörkengrenLinder），感謝她多方協助，並期待兩市能共同推動更多交流合作。

參訪團接受駐瑞典代表處邀請，參加5日在斯德哥爾摩音樂廳舉行之「璀璨台灣耀國慶」音樂表演活動。