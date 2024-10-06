他勸年輕人別當教師「促改善低薪、被情勒」 網同感：無薪加班太多

「大量的流浪教師群已經成為過去式」，一名男網友在論壇對教育現場情況如此評定。該名網友透露，眼下偏鄉和都會中小學都缺教師，更指出教育圈存在低薪、被情緒勒索、賣肝的問題，呼籲年輕人別進教育圈，以促使政府改善上述問題。

原PO在Dcard以「勸年輕人離開教育界是我最後的溫柔」為題發文表示，現在已不見大量流浪教師群的情況，很多人有教師證但不想進教育圈，以往缺教師的問題只發生在偏鄉，但如今都會中小學也存在此問題。

根據《聯合報》報導，「每年取得教師證後擔任正式教師及公校代理教師的比率，10年內從69.1％下滑至57.5％」，彰顯出教師荒與代理教師荒的問題。

原PO更呼籲「為了我好，為了年輕人好，請大家建議他們不要進入這個圈子」，因為只有教育界缺教師到一個限度，才有針對教師薪資議價的空間，而且當今教師面臨著被情緒勒索、無止盡地賣肝、低薪的挑戰。他直言，「我們就讓政府招不到老師吧，逼到他們提升待遇為止」。

有過來人認同教師薪水不高，「27歲還在領5萬塊的薪水，上班還要被情緒勒索，可憐」、「已離開。真的環境太畸形，太多無薪加班的時間，而且薪資對外租族超不友善…」、「教育部真的有心解決問題嗎？他們只是需要有個人站在講臺，是誰都不重要吧？如果真的注重師資，看看基本鐘點調漲幅度，超級『薪』酸的」。

也有網友難以忍受教師的工作環境，「以前很認真在教學上，也希望讓學生在快樂中學習，就算遇到少數愛嗆老師的學生，我也覺得懂事的孩子佔多數…但是自從我媽過世，教務主任要求我盡量別請假，然後只請了3天，就再也不想當科任老師，連學校要我當代理教師也不想了，真心覺得很多學校都壓榨正職以外的老師，福利超級差」、「8年正式想辭職，真的不想再被學生、家長、同事糟蹋了」。

不過也有人不認同原PO說的教育現場缺教師的狀況，「會嗎？我看我朋友報國文教甄還是一堆人搶破頭，應該還是很多人想做」。

也有人討論起偏鄉缺教師的問題，「在偏鄉正式路過，那點偏鄉加給根本不夠交通費，平常要看醫生還要遠足，累死了，誰想去」、「教師證，現今看來的確沒什麼用處，但需要瞭解的是為什麼偏鄉還是缺教師」、「偏鄉的孩子們還是需要有愛心的老師，他們善良、純樸，家長也挺有人情味，還是希望有新血注入教育界」、「蛤？真的假的啦，我在偏鄉正式第3年，我覺得過得很滋潤啊，想買什麼就買什麼，4:30就可以踏在健身房，很知足了」。