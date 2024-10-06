偏鄉加給能否吸引教師投入？網搖頭：交通不便、在特偏校不能領獎金

根據《公立學校教師獎金發給辦法》，偏遠地區學校教師久任獎金為服務滿8年，一次給付7萬元，滿11年一次給付11萬元。對此，有一名網友近日在論壇Dcard困惑道，此項政策能吸引年輕教師至偏遠地區教書嗎？留言區有人指出，自己位於特殊偏遠地區的學校領不到獎金，也有網友認為偏鄉的生活不便性才是問題。

有過來人呼籲，政府對於某些特殊偏遠地區學校無獎金的問題，應有所改善，「敝校特偏（特殊偏遠），無偏鄉加給（因為有一個如果跌下去大概5分鐘會到的公車站牌）」、「特偏無加給＋1，改一下補助吧」、「我覺得誘因不大，之前待過特偏，沒有特偏加，因為附近有公車站牌一小時一班，常常也不按照時刻表到站」。

根據《偏遠地區學校分級及認定標準》，偏遠地區的交通因素評估指標如下：

一、學校所在地海拔高度。 二、學校距火車站、高速鐵路站、大眾捷運系統站、輕軌系統站之最短行車距離。 三、學校距直轄市、縣（市）政府首長辦公室所在地之最短行車距離。 四、學校距鄉（鎮、市、區）公所之最短行車距離。

但是也有其他評估指標，如：文化因素、生活機能因素、數位環境因素、社會經濟條件因素。

有網友認為偏鄉的生活機能也是推力之一，「偏鄉其實不是錢的問題，交通、醫療、銀行、採買都跟不上，有錢沒地方花，個人認為還有下班私人空間的問題，因為人少大家互相認識，下班去哪裡都會有認識的，週末想小酌買酒都要擔心被小孩或家長認出來」、「一個月的東台加給只夠搭一趟公車來回去市區買東西，年底學校沒錢去出差，都要自己吸收差旅費，還有半年才能返鄉一趟，因為要請補休，才不至於到家是半夜」。

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