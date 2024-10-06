快訊

賴清德昨拋祖國論惹議 今萬里勘災「不讀不回」靠司儀解圍

雷雨炸南部！高雄機場暫停地面作業 部分航班延誤

10縣市大雨特報恐下到晚上 南部4縣市大雷雨轟1小時

聽新聞
0:00 / 0:00

她在偏鄉小學預計導師兼組長 網曝經驗愧疚：扛公文無法顧全學生

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友預計要在偏鄉小學兼任導師與行政職，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名女網友預計要在偏鄉小學兼任導師與行政職，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

日前一名女網友在論壇透露，今年成為正式老師，並在8月到偏鄉小學任教，但校長卻多次表示，該名網友可能會擔任導師兼行政職的組長，讓她好奇這是否為小校的常態。有過來人勸她盡量避免此情況，否則會很對不起導師班的學生，更指出自己同時扛公文計畫填報，讓帶過的班上學生，對他的印象都是在後面「打電腦」。

原PO在Dcard以「國小導師兼組長是常態嗎？」為題發文表示，自己今年幸運地上岸（考上正式老師），要到偏鄉的小學服務，但是在8月的就職日前，校長不僅一次對原PO說，她可能會同時擔任高年級導師和訓育組長。她回憶起，自己考上正式教師前曾在偏鄉實驗小學、平地中型學校服務，都是任職導師，在偏鄉有兼任行政業務。

原PO困惑，儘管清楚組長是正式教師擔任、小校的導師也須兼行政業務，然而自己才剛進這所小學，尚未完全熟悉環境，高年級導師和訓育組長對她而言都是重擔，不懂為何校長會如此安排，也詢問網友此情況是否為小校常態。

有過來人認同，並勸原PO盡量別同時兼高年級導師和行政職，「小校是，但能不要就不要，高導很累，再接行政妳會沒時間。我做過，對那班級很對不起，花在他們時間很少，記得他們說過，『對老師印象是都在後面打電腦』，我也是千百不願意，公文計畫填報，每天要花一堆時間處理」。

有網友分享看過或親歷在小校兼任導師和行政職的經驗，「全校6班的小校人員編制就是固定的，我前學校2位導師兼組長（教學組、訓育組），我是科任教師兼出納組長（資深幹事不願意做出納，丟給老師）」、「個人經歷：導師兼訓導、導師兼教務，說累是滿累的，但如果遇到班級學生相對正常的話，其實就當作是另一種加薪了」、「是常態，自己在偏鄉小校六年級導師＋輔導組長＋特教業務承辦人」。

其他網友紛紛認同小校導師兼行政職是常態，「偏鄉的話就是常態，只有兼一個組長算是運氣好的了」、「就是小校常態啊」、「在我知道的偏鄉小校（屏南）是常態」、「小校正常」、「小校常態沒錯」、「沒錯啊！小校人手不足，然後妳又比較資淺，一定找妳」、「小校的老師確實一人身兼數職」。

有人則透露代理教師兼行政職的狀況，「嘉義縣某國小：教導主任→代理教師；教務組長→代理教師；訓育組長→代理教師，全校只有5位正式教師（校長、總務主任、3位導師）」、「今年代理兼生輔…」、「我們這組長也是代理兼任」，然而《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》第17條，針對代理老師的工作範疇規定，只有特殊情況、主管機關核准，代理老師才能接導師和行政職務。

代理教師 偏鄉 偏鄉學校 教師

延伸閱讀

老闆要求4天颱風假補請「特休」 網曝更糟公司：扒員工兩層皮

北市小學高年級班導23.5%都是代理教師 教育局提3大精進作為

桃園代理代課教師荒 「這所國中」15招仍缺3人、改這方式招滿

開學在即學校還找不齊代理老師 全教總點2大問題

相關新聞

山陀兒波及高雄197校 教育局：全市學校明天正常上課

山陀兒颱風來襲，全高雄共197所學校受創嚴重，許多樹木遭強風折損、遍地殘枝落葉，在7縣市50組支援團隊、學校師長及社區家...

堅持不放棄任何希望 三重高中主任教官陳孝盈獲師鐸獎

新北市三重高中主任教官陳孝盈榮獲113年師鐸獎，在13年的輔導工作中，一直抱持著「今天如果不做，明天一定會後悔，不要放棄...

她在偏鄉小學預計導師兼組長 網曝經驗愧疚：扛公文無法顧全學生

日前一名女網友在論壇透露，今年成為正式老師，並在8月到偏鄉小學任教，但校長卻多次表示，該名網友可能會擔任導師兼行政職的組長，讓她好奇這是否為小校的常態。有過來人勸她盡量避免此情況，否則會很對不起導師班的學生，更指出自己同時扛公文計畫填報，讓帶過的班上學生，對他的印象都是在後面「打電腦」。

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校遭波及怒喊告

不少網友近日發現，在Google地圖上，很多學校的名字都被惡搞亂改。而位於新北中和的竹林高中遭惡搞成多個名字，即使校方立即更正...

校園新鮮事／護校像護媽 老工友做志工

嘉義市精忠國小工友蔡良仁，7月16日65歲屆齡退休，歷任校長回來歡送他，未婚獨居蔡良仁退休仍以志工天天回校，陪新工友整理...

山陀兒肆虐 高屏369校如遭轟炸

山陀兒颱風日前侵襲南台灣，高雄、屏東各級學校受創嚴重，通學步道毀損，圍牆、輕鋼架倒塌，門窗玻璃破碎、樹木傾倒，校園凌亂不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。