她在偏鄉小學預計導師兼組長 網曝經驗愧疚：扛公文無法顧全學生

日前一名女網友在論壇透露，今年成為正式老師，並在8月到偏鄉小學任教，但校長卻多次表示，該名網友可能會擔任導師兼行政職的組長，讓她好奇這是否為小校的常態。有過來人勸她盡量避免此情況，否則會很對不起導師班的學生，更指出自己同時扛公文計畫填報，讓帶過的班上學生，對他的印象都是在後面「打電腦」。

原PO在Dcard以「國小導師兼組長是常態嗎？」為題發文表示，自己今年幸運地上岸（考上正式老師），要到偏鄉的小學服務，但是在8月的就職日前，校長不僅一次對原PO說，她可能會同時擔任高年級導師和訓育組長。她回憶起，自己考上正式教師前曾在偏鄉實驗小學、平地中型學校服務，都是任職導師，在偏鄉有兼任行政業務。

原PO困惑，儘管清楚組長是正式教師擔任、小校的導師也須兼行政業務，然而自己才剛進這所小學，尚未完全熟悉環境，高年級導師和訓育組長對她而言都是重擔，不懂為何校長會如此安排，也詢問網友此情況是否為小校常態。

有過來人認同，並勸原PO盡量別同時兼高年級導師和行政職，「小校是，但能不要就不要，高導很累，再接行政妳會沒時間。我做過，對那班級很對不起，花在他們時間很少，記得他們說過，『對老師印象是都在後面打電腦』，我也是千百不願意，公文計畫填報，每天要花一堆時間處理」。

有網友分享看過或親歷在小校兼任導師和行政職的經驗，「全校6班的小校人員編制就是固定的，我前學校2位導師兼組長（教學組、訓育組），我是科任教師兼出納組長（資深幹事不願意做出納，丟給老師）」、「個人經歷：導師兼訓導、導師兼教務，說累是滿累的，但如果遇到班級學生相對正常的話，其實就當作是另一種加薪了」、「是常態，自己在偏鄉小校六年級導師＋輔導組長＋特教業務承辦人」。

其他網友紛紛認同小校導師兼行政職是常態，「偏鄉的話就是常態，只有兼一個組長算是運氣好的了」、「就是小校常態啊」、「在我知道的偏鄉小校（屏南）是常態」、「小校正常」、「小校常態沒錯」、「沒錯啊！小校人手不足，然後妳又比較資淺，一定找妳」、「小校的老師確實一人身兼數職」。

有人則透露代理教師兼行政職的狀況，「嘉義縣某國小：教導主任→代理教師；教務組長→代理教師；訓育組長→代理教師，全校只有5位正式教師（校長、總務主任、3位導師）」、「今年代理兼生輔…」、「我們這組長也是代理兼任」，然而《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》第17條，針對代理老師的工作範疇規定，只有特殊情況、主管機關核准，代理老師才能接導師和行政職務。