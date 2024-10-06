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校園新鮮事／護校像護媽 老工友做志工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市精忠國小工友蔡良仁將學校當媽媽守護，7月16日退休後仍天天到校做志工，是愛與奉獻的故事。記者魯永明／攝影
嘉義市精忠國小工友蔡良仁將學校當媽媽守護，7月16日退休後仍天天到校做志工，是愛與奉獻的故事。記者魯永明／攝影

嘉義市精忠國小工友蔡良仁，7月16日65歲屆齡退休，歷任校長回來歡送他，未婚獨居蔡良仁退休仍以志工天天回校，陪新工友整理校園，繼續守護32年深愛校園師生，他說，「我32歲媽媽過逝，隔1年到校當工友，對學校感情很深，將學校當媽媽守護！」

蔡良仁默默付出，無論風吹雨打，校園總能看到他身影，每天天未亮，他就到校穿過校園樹蔭，為1天工作做準備，掃地、修剪草木、整理操場，對他不只是公事，而是對學校滿滿的愛，為不影響孩子們上課，他周末進校園，拔除雜草、修剪操場邊緣樹木，不讓除草機轟鳴聲打破寧靜。

他對師生真誠熱情，低年級孩子們喜歡圍著「蔡叔叔」轉，需修理玩具或找人聊天，他總笑臉迎人，手中螺絲起子一轉，壞掉小車子、娃娃賦予新生命，他不忘跟孩子們分享有趣小事，讓孩子收穫完好玩具，還感受關懷。

不僅孩子們愛戴他，新來老師、訪客也被他親和力感染。他微笑自我介紹「Sunny Boy」，外籍教師和國際志工會心一笑，即便他英語就那幾句，但熱情讓人感受如沐春風，幽默風趣談吐引來笑聲。

他常笑稱自己是「金城武」，因年輕有濃密黑髮，外號成為讓人津津樂道趣事。時光帶走他黑髮，沒帶走他熱情與笑容，退休校園充滿不捨感激情緒，曾共事的校長、退休老師聚集送行，榮退儀式是對他辛勤付出及敬業肯定、致敬。轉換志工，繼續以「園藝組長」每天到校，夜幕低垂仍留在校園。

蔡良仁雲林縣北港人，對學校用情深，對校園人事物如數家珍，將校長教職員及學生當成家人。校長楊勛凱讚賞他是學校靈魂的部分，無論他以何種身分存在，數十年如一日熱情、勤奮與真誠，深深感染接觸他的人，是愛與奉獻的故事。

校園 獨居

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