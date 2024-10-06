山陀兒肆虐 高屏369校如遭轟炸

山陀兒颱風日前侵襲南台灣，高雄、屏東各級學校受創嚴重，通學步道毀損，圍牆、輕鋼架倒塌，門窗玻璃破碎、樹木傾倒，校園凌亂不堪宛如被轟炸過，截至昨天兩縣市災損金額初估分別為1.5億元及8500萬元；市府及縣府救災團隊跟時間賽跑搶修復原，力拚明天正常復課。

高雄市教育局長吳立森表示，風災肆虐，全市接獲234所、近8成學校通報災損，災況以通學步道毀壞、樹倒、淹水、玻璃窗破裂、鐵皮掉落居多，明天上課在即，昨天中央和市府協調，決定先搶通通學步道、操場及教學設備，預計復原50所學校，「這次風災受創太嚴重，災損金額還在增加中」。

鹽埕國中校長蔡月梅說，學校5樓電腦教室輕鋼架、玻璃破損嚴重，電梯也進水，須等師傅進場修復；南成國小校長張慶鴻說，通學步道已經搶通，倒下校樹也分段鋸除清運完畢，目前校園約復原8、9成。

明義國小校長林淑芳指學校輕鋼架、門窗玻璃受損，教室地磚泡水隆起，須剷除重鋪，但因施工業者排工排不出來，一時半刻修不了，所幸3段通學步道已先搶通，學童明天上學沒問題。

屏東校園近7成受損，135校完成校安通報及災損估價，據教育處統計，這次樹木倒伏1120棵、校舍漏水20件、校園積淹水16件、設備故障106件、圍牆倒塌（含車棚）26件、屋頂損壞18件。其中萬丹鄉新庄國小太陽能板掉滿地，教室頂樓鐵皮遮雨棚毀損，散落操場、跑道，教學大樓校名「萬」字掉落，旗桿歪斜，伸縮門傾倒損壞，圍牆倒塌，雨水貯留系統都損壞。

另里港國小鐵皮屋頂基座撞破中央廚房牆壁，專科大樓防水隔熱屋頂掀翻約500平方公尺、避雷針吹斷、女兒牆、配電盤及排煙系統受損，恐導致中央廚房無法供餐，教育處指暫由廠商統一配膳，讓學生明天上學後安心用餐。