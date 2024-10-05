芬蘭學子訪台中二中 太極拳太陽餅深度體驗台灣

芬蘭赫爾辛基語言高中9名學生到台中第二高級中等學校交流課程，期間芬蘭學生住宿學伴家，融入台灣生活，體驗太極拳、手作太陽餅，參訪日月潭、高美濕地，深度感受台灣文化。

赫爾辛基語言高中（Helsinki Upper Secondary Schoolof Languages）學生由校長曼納（Sanna Manner）與教師Rita Jäske（黃蘊靜）陪同，到台中二中交流12天。

台中二中今天告訴中央社記者，北歐的芬蘭是近幾年教育改革先驅與許多國家教改取經對象。交流期間，學生與學伴一起上、下學，融入台灣學生學習與生活，學校也規劃豐富交流課程，如英文課、基本設計新藝術與生活科技等。

為響應聯合國永續發展目標SDGs，兩校4日舉行「SDGs聯合國永續發展目標聯合發表會」，雙方學生交流活動前先透過網路討論相關議題，當天週會時間聯合發表。

文化交流時芬蘭學生提出許多問題，包含升學、校園霸凌與台灣半導體優缺點等；台中二中學生也想了解芬蘭教育，及芬蘭是世界上人均圖書館最多國家，圖書館使用情況與如何推動閱讀。

曼納表示，透過交流讓學生實際運用在學校學習的中文，更了解台灣文化；台中二中校長歐靜瑜表示，這樣的深度交流深化兩校情誼，增廣學生國際視野。

台中二中預計2025年4月回訪赫爾辛基語言高中，雙方將簽訂姊妹學校，進一步辦更多線上與實體教學合作與活動。