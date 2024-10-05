快訊

楊繡惠直播被評「活該被罵」 淡定回「愛罵就去罵」：播出後就知道了

江蕙今國慶登場 彩排到凌晨「徹夜未眠」服裝搶先知！

隱私不保？哈佛學生實測Meta雷朋智慧眼鏡 掃描路人竟能獲取個資

芬蘭學子訪台中二中 太極拳太陽餅深度體驗台灣

中央社／ 台中5日電

芬蘭赫爾辛基語言高中9名學生到台中第二高級中等學校交流課程，期間芬蘭學生住宿學伴家，融入台灣生活，體驗太極拳、手作太陽餅，參訪日月潭、高美濕地，深度感受台灣文化。

赫爾辛基語言高中（Helsinki Upper Secondary Schoolof Languages）學生由校長曼納（Sanna Manner）與教師Rita Jäske（黃蘊靜）陪同，到台中二中交流12天。

台中二中今天告訴中央社記者，北歐的芬蘭是近幾年教育改革先驅與許多國家教改取經對象。交流期間，學生與學伴一起上、下學，融入台灣學生學習與生活，學校也規劃豐富交流課程，如英文課、基本設計新藝術與生活科技等。

為響應聯合國永續發展目標SDGs，兩校4日舉行「SDGs聯合國永續發展目標聯合發表會」，雙方學生交流活動前先透過網路討論相關議題，當天週會時間聯合發表。

文化交流時芬蘭學生提出許多問題，包含升學、校園霸凌與台灣半導體優缺點等；台中二中學生也想了解芬蘭教育，及芬蘭是世界上人均圖書館最多國家，圖書館使用情況與如何推動閱讀。

曼納表示，透過交流讓學生實際運用在學校學習的中文，更了解台灣文化；台中二中校長歐靜瑜表示，這樣的深度交流深化兩校情誼，增廣學生國際視野。

台中二中預計2025年4月回訪赫爾辛基語言高中，雙方將簽訂姊妹學校，進一步辦更多線上與實體教學合作與活動。

圖書館 芬蘭 語言

延伸閱讀

台灣奢旅正夯！Club Med秘境探索訂單狂飆5成

Steam生存恐怖遊戲《失業模擬器2018》無業不能無聊 扛著痛苦、壓力活下去吧

北約明年芬蘭設司令部 距俄僅140公里

芬蘭動物園養不起 兩隻大貓熊提早8年歸還中國

相關新聞

颱風假打亂段考進度「不補課」 教育部：適當調整教學

日前中南部連放多日颱風假打亂教學，下周四又適逢國慶日，國、高中面臨連續兩個周四放下，接下來即將強碰期中考。教育部表示，依...

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校遭波及怒喊告

不少網友近日發現，在Google地圖上，很多學校的名字都被惡搞亂改。而位於新北中和的竹林高中遭惡搞成多個名字，即使校方立即更正...

少子化 彰縣10國小逼近廢校底線

少子化浪潮來襲，偏鄉小校面臨存廢挑戰。彰化縣10所國小全校學生人數不滿40人，逼近彰化縣府廢校底線，各校「剉咧等」，縣政...

9月「班班有鮮奶」迄今還喝不到？ 彰化縣府：最快下周開始喝

中央預定今年九月開學後推動「班班有鮮奶」，不過進入10月多數國小學童還沒喝到。彰化縣學校和教師昨、今天先後收到通知，縣政...

校園會客室／新住民貴人 黃木姻發掘美食家、影后

「幫助新移民不是救窮，而是讓她有能力自己站起來。」在台灣的多元社會中，黃木姻是一位關鍵人物，她不僅擔任桃園市中原國小的校...

颱風假要出「作業」嗎？新手老師自責沒多指派 網勸放過孩子

颱風假時，為了能讓孩子們跟上課業進度，不少老師會指派「作業」給孩子做。一名新手女教師發文詢問，她沒有事先出好颱風天作業，不知道會不會很「奇怪」，因此詢問網友：「颱風假沒多出作業，還是該放過學生一馬呢？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。