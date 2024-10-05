聽新聞
0:00 / 0:00

校園會客室／新住民貴人 黃木姻發掘美食家、影后

聯合報／ 記者朱冠諭／專訪
桃園市中原國小校長黃木姻是新住民教育的重要推動者，也是許多新住民口中的貴人。記者朱冠諭／攝影
桃園市中原國小校長黃木姻是新住民教育的重要推動者，也是許多新住民口中的貴人。記者朱冠諭／攝影

「幫助新移民不是救窮，而是讓她有能力自己站起來。」在台灣的多元社會中，黃木姻是一位關鍵人物，她不僅擔任桃園市中原國小的校長，更是新住民教育的重要推動者，是許多新住民口中的貴人。

黃木姻二○○一年開始接觸新住民教育工作，當時她對這個領域幾乎一無所知。經過一段時間的投入與探索，她逐漸看到新住民在台灣所面臨的重重挑戰，除了語言障礙、文化差異，法律限制更如陰影般困擾著新住民們，這一切也喚醒了黃木姻心中的使命感。

如何扭轉新住民的生活？黃木姻深信，教育是改變的鑰匙，能為新住民開啟一扇自立與尊嚴的大門。接下來廿多年教學生涯，她為新住民設計多元化課程，內容涵蓋教學法、語音學及班級經營，確保新住民教師具備專業能力。

多年下來，已有超過三千位新住民姐妹走上講台，許多人更取得碩士、博士等學位。其他新住民在她的發掘下，也一一成為美食家、舞蹈教師、教育部委員、甚至是金鐘影后。她說時間證明「給予她們機會，就是給予希望。」

新住民語文二○一五年正式納入國中小課綱後，黃木姻帶領團隊編寫涵蓋七國語言的一二六冊教科書。她說，這些教材不僅是語言的載體，更是文化的橋梁，讓台灣學生能夠深入了解新住民的母國文化。

在努力推廣之下，桃園市的新住民語文課程開設數量連續兩年居全國之冠，選修比率超過兩成。在台灣這片多元文化的沃土上，黃木姻繼續以無比的熱情與堅持，為新住民打造實現夢想的平台。

新住民 桃園 語言

延伸閱讀

《影后》楊謹華、陳庭妮 華麗現身釜山影展開幕紅毯

林俊憲搶頭香在台南設新住民諮詢站 綠營強調公益化

立委林俊憲服務處設諮詢站揭牌 擴大服務台南新住民

桃園新住民語文課程開班率全國第一 6年躍升8倍

相關新聞

少子化 彰縣10國小逼近廢校底線

少子化浪潮來襲，偏鄉小校面臨存廢挑戰。彰化縣10所國小全校學生人數不滿40人，逼近彰化縣府廢校底線，各校「剉咧等」，縣政...

颱風假要出「作業」嗎？新手老師自責沒多指派 網勸放過孩子

颱風假時，為了能讓孩子們跟上課業進度，不少老師會指派「作業」給孩子做。一名新手女教師發文詢問，她沒有事先出好颱風天作業，不知道會不會很「奇怪」，因此詢問網友：「颱風假沒多出作業，還是該放過學生一馬呢？」。

校園會客室／新住民貴人 黃木姻發掘美食家、影后

「幫助新移民不是救窮，而是讓她有能力自己站起來。」在台灣的多元社會中，黃木姻是一位關鍵人物，她不僅擔任桃園市中原國小的校...

班班喝鮮乳上路 新竹市本月規畫學童可喝到4次乳品

新竹市班班喝鮮乳已從今起陸續在各公立國小及其附設幼兒園上路實施，規畫這個月讓全市學童喝到4次乳品，同時也提供喝豆漿的選項...

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校遭波及怒喊告

不少網友近日發現，在Google地圖上，很多學校的名字都被惡搞亂改。而位於新北中和的竹林高中遭惡搞成多個名字，即使校方立即更正...

睽違5年重返國慶！台師大親善大使獲選主席台禮賓人員

國立台灣師範大學親善大使睽違五年重返國慶禮賓，獲選為113年中華民國國慶大會中央區主席台禮賓人員，將於10月10日國慶日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。