校園會客室／新住民貴人 黃木姻發掘美食家、影后

「幫助新移民不是救窮，而是讓她有能力自己站起來。」在台灣的多元社會中，黃木姻是一位關鍵人物，她不僅擔任桃園市中原國小的校長，更是新住民教育的重要推動者，是許多新住民口中的貴人。

黃木姻二○○一年開始接觸新住民教育工作，當時她對這個領域幾乎一無所知。經過一段時間的投入與探索，她逐漸看到新住民在台灣所面臨的重重挑戰，除了語言障礙、文化差異，法律限制更如陰影般困擾著新住民們，這一切也喚醒了黃木姻心中的使命感。

如何扭轉新住民的生活？黃木姻深信，教育是改變的鑰匙，能為新住民開啟一扇自立與尊嚴的大門。接下來廿多年教學生涯，她為新住民設計多元化課程，內容涵蓋教學法、語音學及班級經營，確保新住民教師具備專業能力。

多年下來，已有超過三千位新住民姐妹走上講台，許多人更取得碩士、博士等學位。其他新住民在她的發掘下，也一一成為美食家、舞蹈教師、教育部委員、甚至是金鐘影后。她說時間證明「給予她們機會，就是給予希望。」

新住民語文二○一五年正式納入國中小課綱後，黃木姻帶領團隊編寫涵蓋七國語言的一二六冊教科書。她說，這些教材不僅是語言的載體，更是文化的橋梁，讓台灣學生能夠深入了解新住民的母國文化。

在努力推廣之下，桃園市的新住民語文課程開設數量連續兩年居全國之冠，選修比率超過兩成。在台灣這片多元文化的沃土上，黃木姻繼續以無比的熱情與堅持，為新住民打造實現夢想的平台。