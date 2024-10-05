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少子化 彰縣10國小逼近廢校底線

聯合報／ 記者簡慧珍吳傑沐／連線報導
彰化縣大城鄉潭墘國小被裁併，縣政府實踐承諾轉型為遊學中心經常舉辦活動。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉潭墘國小被裁併，縣政府實踐承諾轉型為遊學中心經常舉辦活動。記者簡慧珍／攝影

少子化浪潮來襲，偏鄉小校面臨存廢挑戰。彰化縣10所國小全校學生人數不滿40人，逼近彰化縣府廢校底線，各校「剉咧等」，縣政府決定調整廢校標準，增列辦學績效和特色兩大指標，再進行評估。教育界認為，此舉提高廢校難度，只要辦學有特色，小校也有生機。

苗栗縣同樣受少子化衝擊，加上城鄉發展差距，去年大湖鄉武榮國小廢校，西湖國小瑞湖分校因學生人數少，113學年度起停辦並併入西湖國小。苗栗縣6月修正人數在30人以下的國中小裁併校辦法，未調整學生人數標準，僑文國小等12所小學，因學生數在30人以下，本月底將初審。

受少子化影響，彰化縣人口跌破123萬人，讓小校經營更加困難，彰化縣2020年到2023年，陸續裁併大城鄉3所小校，即使地方抗議也無法挽回，當地6所國小半數被廢校，震撼偏鄉地區。

大城鄉潭墘國小部分家長和居民持續抗議、陳情，監察院介入調查，今年5月糾正縣政府裁併學校的行政作業違反程序正義，村民雖欣喜，但潭墘國小112學年已停辦，轉型為遊學中心和社區關懷據點，廢校成定局難扭轉。

不過，彰化縣府對廢校態度似有轉變。教育界人士指出，112學年有學生人數低於40人的偏鄉小校，但是縣政府並未依規定裁撤學校，113學年也沒有裁併學校，推測縣政府被監察院糾正後切實檢討，縣府不再輕言廢校。

教育界人士說，112學年度迄今，全校學生人數掉出廢校安全線的偏鄉小校，和111學年相比，校數幾乎翻倍，各地校長和教職員雖認為，縣政府不至於一口氣裁併那麼多校，但進入裁併校評估名單還是提心吊膽。

彰化縣教育處表示，裁併學校標準除了全校學生人數、最近5學年的新生入學人數等評估標準，另外增列辦學績效、辦學特色等指標，學校若能達到後2項指標，未必會被裁併；今年全校學生人數不足40人的小學，仍需要提報改善計畫，11月報縣府審核。

偏鄉 廢校

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