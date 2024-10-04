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豪雨釀積淹水道路通行受阻 新北4行政區明天停班停課

教育部：颱風假不補課 學校可適當調整教學方式

中央社／ 台北4日電

颱風山陀兒日前襲台，部分縣市連放多天颱風假，下週又逢國慶日，有家長擔心課程進度不足，恐怕須找假日補課。教育部今天表示，颱風假不補課，但學校可適當調整教學方式。

連放多天的颱風假，家長社群出現討論，擔心影響課程教學進度，尤其下周四（10月10日）是國慶日，再下一周就是期中考，部分科目1周只有1節，如果又剛好是排在周四，就是硬生生少掉2周的進度。

對此，教育部今天晚間以文字回應中央社，天災停止上班上課的重點，在於災害預防和重建，如果還要在例假日補班、補課，對民眾的生活作息、公司部門活動的舉行，勢必造成困擾和不便，涉及層面廣泛，因此學校對於颱風假，不採行補課機制。

教育部表示，依照「國民小學及國民中學學生學習評量辦法」規定，因災害、傳染病、或其他重大變故影響教學進度時，學校可以適當方式調整教學方式，並依學生學習狀況，提供學習扶助措施。

有家長回憶，小時候學校都是用早自習或「第八節」的時間補課。然而教育部早已明訂早自習不能考試、不能教授新進度；「第八節」屬學期中的課業輔導，由學生自由參加，也不能用來補颱風假放掉的課程進度。

教育部表示，課業輔導的目的是提升學習興趣、增進學習效能，教師可就課綱規定的課程之外，安排課業複習或相關補充課程，而非講授教學進度內容。

全國教師會理事長侯俊良接受中央社電訪表示，像這樣連續2個周四不上課，影響的科目範圍不多，一般是社會科、自然科比較有可能，其實教師們都會有一套行之有年的處理方式，家長不用太過擔心。

侯俊良表示，現在已經不太可能「借課」或「補課」，畢竟會影響學生的作息和休息權益。如果正好馬上就要期中考，比較可行的是縮小考試範圍，這次期中考少考一些，下次期中考再補回來。由於颱風假是整班一起放，學生的學習進度都是一致的，家長不用擔心評量不利的問題。

比較麻煩的反而是老師，如果已經提前出好期中考題目，因考試範圍縮小，可能就要重出一份試卷了。不過侯俊良說，已經出好的試卷，還是可以當作之後的複習卷來用，不會浪費掉。之後如何透過濃縮課程的方式，把進度趕回，相信老師們也有經驗和辦法因應。

教師 教育部 颱風假

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