快訊

雨炸金山萬里！溪水暴漲 陽金公路、台二線多處淹水路斷

12強賽／中華隊戰力打折！張育成手指受傷 婉謝參戰

名嘴張友驊跌倒頭部重創「非心肌梗塞」 裝葉克膜急救中

聽新聞
0:00 / 0:00

睽違5年重返國慶！台師大親善大使獲選主席台禮賓人員

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大表示，疫情後親善大使隊員人數減少，面臨缺乏經驗傳承等挑戰，但團員持續進行訓練，展現團隊合作和專業，今年將再次站上國慶禮賓的舞台。圖／台師大提供
台師大表示，疫情後親善大使隊員人數減少，面臨缺乏經驗傳承等挑戰，但團員持續進行訓練，展現團隊合作和專業，今年將再次站上國慶禮賓的舞台。圖／台師大提供

國立台灣師範大學親善大使睽違五年重返國慶禮賓，獲選為113年中華民國國慶大會中央區主席台禮賓人員，將於10月10日國慶日負責接待總統、副總統及各國外賓等高級官員。

台師大表示，疫情後親善大使隊員人數減少，面臨缺乏經驗傳承等挑戰，但團員持續進行訓練，包括盲人貴賓引導、發現爆裂物疏散、昏倒時的急救與通報等不同情境演練，展現團隊合作和專業，今年將再次站上國慶禮賓的舞台。

第18屆親善隊長、教育系113級黃子譽表示，隊員們從日常訓練的品質提升，到遴選前一個月每週平均4至5次、一天最多長達7小時練習。選上後每週更安排近24小時的專業課程和自主練習。「將這次遴選視為一場重要考試，嚴謹地準備每個部分。」她提到，雖然訓練強度高，但也讓隊員們變得更加自信。

台師大也指出，此次親善大使團隊除了展現中、英文能力外，還具備台語、手語、西班牙語、日語、馬來語等語言基礎能力，隊員平時進行中、英文情境演練，為了迎接國慶，也特別練習其他語言的自我介紹和接待用語，提升貴賓的服務體驗。

第19屆隊長、地理系114級僑生葉智信認為，親善大使的使命在於為他人帶來美好回憶，是團隊的榮耀與驕傲，「希望透過我們的努力，能讓外賓感受到台師大的國際化氛圍與專業水準。」

台師大親善大使女性禮賓制服以粉色搭配白色，展現活潑、自信，裙擺的鐘鐸意象呼應台師大的校徽，兼具美感與行動便利性。男性制服則以鐵灰色體現沉穩，並在領帶與胸針上繡有NTNU字樣，體現師大精神。

國立台灣師範大學親善大使睽違五年重返國慶禮賓，獲選為113年中華民國國慶大會中央區主席台禮賓人員。圖／台師大提供
國立台灣師範大學親善大使睽違五年重返國慶禮賓，獲選為113年中華民國國慶大會中央區主席台禮賓人員。圖／台師大提供

台師大 國慶

延伸閱讀

致詞被蔣萬安進場打斷 韓國瑜一句「人長得帥」解圍

台師大親善大使 睽違5年重返國慶禮賓行列

美國賓州議會國慶日前通過決議 挺台力道持續

國慶晚會5日登場 蔣萬安：大巨蛋今天應完成漏水改善

相關新聞

班班喝鮮乳上路 新竹市本月規畫學童可喝到4次乳品

新竹市班班喝鮮乳已從今起陸續在各公立國小及其附設幼兒園上路實施，規畫這個月讓全市學童喝到4次乳品，同時也提供喝豆漿的選項...

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校遭波及怒喊告

不少網友近日發現，在Google地圖上，很多學校的名字都被惡搞亂改。而位於新北中和的竹林高中遭惡搞成多個名字，即使校方立即更正...

睽違5年重返國慶！台師大親善大使獲選主席台禮賓人員

國立台灣師範大學親善大使睽違五年重返國慶禮賓，獲選為113年中華民國國慶大會中央區主席台禮賓人員，將於10月10日國慶日...

竹縣班班喝鮮乳最快14日實施 規畫學童每周喝1次以上

新竹市班班喝鮮乳已從今起陸續在各公立國小及其附設幼兒園上路實施，規畫新竹市學童10月可喝到4次鮮乳，而新竹縣同樣也正在規...

連兩天颱風假...國中小段考恐受影響 新北授權學校彈性調整

颱風山陀兒襲台，新北市已經連2天停課；教育局今天說，突來的連假導致老師教學進度趕不及。因面臨國高中、國小的段考，授權學校...

山陀兒颱風龜速侵擾 再放颱風假家長出現不一樣的心情

山陀兒颱風來襲嘉義縣、嘉義市接連2、3天颱風假，但是風雨不大，詭變的山陀兒可能會讓颱風假延長，但持續再放假真的好嗎？嘉義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。