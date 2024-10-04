睽違5年重返國慶！台師大親善大使獲選主席台禮賓人員

國立台灣師範大學親善大使睽違五年重返國慶禮賓，獲選為113年中華民國國慶大會中央區主席台禮賓人員，將於10月10日國慶日負責接待總統、副總統及各國外賓等高級官員。

台師大表示，疫情後親善大使隊員人數減少，面臨缺乏經驗傳承等挑戰，但團員持續進行訓練，包括盲人貴賓引導、發現爆裂物疏散、昏倒時的急救與通報等不同情境演練，展現團隊合作和專業，今年將再次站上國慶禮賓的舞台。

第18屆親善隊長、教育系113級黃子譽表示，隊員們從日常訓練的品質提升，到遴選前一個月每週平均4至5次、一天最多長達7小時練習。選上後每週更安排近24小時的專業課程和自主練習。「將這次遴選視為一場重要考試，嚴謹地準備每個部分。」她提到，雖然訓練強度高，但也讓隊員們變得更加自信。

台師大也指出，此次親善大使團隊除了展現中、英文能力外，還具備台語、手語、西班牙語、日語、馬來語等語言基礎能力，隊員平時進行中、英文情境演練，為了迎接國慶，也特別練習其他語言的自我介紹和接待用語，提升貴賓的服務體驗。

第19屆隊長、地理系114級僑生葉智信認為，親善大使的使命在於為他人帶來美好回憶，是團隊的榮耀與驕傲，「希望透過我們的努力，能讓外賓感受到台師大的國際化氛圍與專業水準。」

台師大親善大使女性禮賓制服以粉色搭配白色，展現活潑、自信，裙擺的鐘鐸意象呼應台師大的校徽，兼具美感與行動便利性。男性制服則以鐵灰色體現沉穩，並在領帶與胸針上繡有NTNU字樣，體現師大精神。