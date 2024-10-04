彰化竹塘國中新跑道啟用 改善老舊破損提升安全

彰化縣立竹塘國民中學PU跑道已使用20餘年，多處受損、龜裂，彰化縣政府編列經費改善，打造全新跑道，今天舉行啟用典禮，提供更安全的運動場所。

彰化縣長王惠美致詞時說，竹塘國中PU跑道因面層老化、龜裂破損，PU顆粒脫落，導致摩擦力減弱，影響學生及社區民眾運動安全，縣府投入新台幣600萬元經費改善，期望全新跑道啟用後，能讓孩子及附近居民在安全環境中運動。

王惠美表示，受少子化影響，竹塘鄉地處偏鄉人口數不斷流失，但竹塘國中學生數逆勢上揚，為總量管制學校，相當不簡單；縣府連續3年補助竹塘國中各項教育經費，包括整建老舊校舍、廁所翻修及教室鋁門窗汰換等，累計經費達9711萬元。

竹塘國中校長黃仲平說，近年竹塘國中在各界支持下，學生無論是在學業、體育、藝文、國語文競賽等成績均表現優異，學校雖位處偏遠，但教學仍落實基本功，在國中3年努力培養學生未來能力。