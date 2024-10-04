颱風假要出「作業」嗎？新手老師自責沒多指派 網勸放過孩子

颱風假時，為了能讓孩子們跟上課業進度，不少老師會指派「作業」給孩子做。一名新手女教師發文詢問，她沒有事先出好颱風天作業，不知道會不會很「奇怪」，因此詢問網友：「颱風假沒多出作業，還是該放過學生一馬呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示她是低年級老師，教學經驗很少，是新手老師，在放颱風假之前，她並沒有想到颱風假竟然放到了第三天，因此沒有事先出好颱風天的作業，讓她疑惑這樣是否很「奇怪」，並詢問網友，還是她應該出個因材網（線上學習網站）給學生？但學生從來沒有使用過線上學習網站，「還是就這樣放過學生一馬呢？」

此文一出，不少網友贊同「放過學生」，「我們班勸我不要讓自己回來改一堆作業，放過彼此好好放假，一秒說服我」、「低年級而已！我覺得不用特別硬出，怕繳交率跟繳交出來的品質也很糟」、「完全不需要」、「沒事，我也都沒有派作業，回來再趕進度，放過自己和學生吧」、「國小放過彼此吧，我教高中也沒出」。

也有老師分享，可以指派一些「生活化」的作業，「頂多這幾天傳訊息跟他們說可以複習課文、預習課本、做家事這種，然後傳幾個注音符號的遊戲給家長，說可以陪小孩一起玩」、「頂多叫他們多閱讀課外書、多幫忙做家事還比較好」、「要的話可以讀童書或文章」、「妳不如指派一個作業，跟爸爸媽媽學煮一道菜」。

也有網友表示，如果沒用過線上教學網站，家長會很困擾，「沒用過你開因材網他們可能連登入都不會，家長會很頭痛，實習的班是一年級，他們資訊課有教怎麼用，但目前教完還是連自己的帳號都不記得、不會打」、「因材網低年級若沒有反覆操練多次到熟悉，不要自找麻煩」。