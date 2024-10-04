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班班喝鮮乳上路 新竹市本月規畫學童可喝到4次乳品

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市府期望藉由班班喝鮮乳政策，也能讓消費者順便認識新竹市香山區在地酪農乳製品，號召市民共同支持在地酪農度過轉型發展的階段。圖／新竹市府提供
新竹市府期望藉由班班喝鮮乳政策，也能讓消費者順便認識新竹市香山區在地酪農乳製品，號召市民共同支持在地酪農度過轉型發展的階段。圖／新竹市府提供

新竹市班班喝鮮乳已從今起陸續在各公立國小及其附設幼兒園上路實施，規畫這個月讓全市學童喝到4次乳品，同時也提供喝豆漿的選項，要讓所有孩子都能增加鈣質補充。代理市長邱臣遠則另向中央呼籲應將乳品運輸冷鏈納入後續規畫考量。

邱臣遠表示，高虹安市長過去就曾調高國中小營養午餐費預算，從112學年度營養午餐契約中，要求每校每月供應2次乳品，這次再配合中央的「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，將增加乳品供應的次數，讓學童能再加鈣，更加營養健康。

邱臣遠今天前往港南國小，與學童們一同喝鮮奶補充鈣，期盼藉此提升學童的骨骼健康。他提到，新竹市轄內公立國小及其附設幼兒園將依選擇提供乳品飲用，並自籌12萬元針對無法飲用乳品的學童提供豆漿，確保孩童在中央含鈣豆漿標案決標前也能獲得充足營養與鈣質。

新竹市全市每次供應乳品約需準備3萬瓶數量，10月已採購超過12萬瓶，要讓全市學童這個月都能喝到4次鮮乳、保久乳或豆漿，其中豆漿是提供給因特殊原因無法飲用乳品的學童，不過因中央含鈣豆漿標案尚未決標，因此新竹市府先自籌12萬元確保豆漿供應無虞。

不過邱臣遠也向中央呼籲，應將鮮乳入校後冷鏈規畫納入考量，因為其中的食安風險，仍是整體政策規畫及執行上不可忽視的重要環節，同時市府已向下要求各校，鮮乳送達後應在30分鐘內飲用，以確保食品安全。

新竹市府教育處長林立生表示，「班班喝鮮乳」具有在營養、食農、生命及環保教育等各方面的教育意涵，新竹市的營養師團隊特別製作營養教育教材供學校使用，教導學童如何辨識與選擇優質乳品，同時也讓學童認識在地酪農業者的辛勞、學會珍惜食物及感恩。

新竹市府產發處長許智堡表示，新竹市香山區也有2家在地酪農，飼養了300隻乳牛，年產乳量達220萬公升，目前市面也可見其牧場產製的製品如鮮乳、優格、牛奶饅頭及牛奶餅乾等供消費者選購，期待透過「班班喝鮮乳」政策，讓市民更加認識新竹的優質酪農產業，共同支持在地酪農度過轉型發展的階段。

新竹市「班班喝鮮乳」政策上路，學生今起將陸續喝到乳品，規畫10月能喝到4次。圖／新竹市府提供
新竹市「班班喝鮮乳」政策上路，學生今起將陸續喝到乳品，規畫10月能喝到4次。圖／新竹市府提供

新竹 豆漿 邱臣遠

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