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連兩天颱風假...國中小段考恐受影響 新北授權學校彈性調整

中央社／ 新北3日電
颱風山陀兒襲台，新北市已經連2天停課；教育局今天說，因面臨國高中、國小的段考，授權學校視校內課程進度，因地制宜彈性處理。示意圖。本報資料照片
颱風山陀兒襲台，新北市已經連2天停課；教育局今天說，因面臨國高中、國小的段考，授權學校視校內課程進度，因地制宜彈性處理。示意圖。本報資料照片

颱風山陀兒襲台，新北市已經連2天停課教育局今天說，突來的連假導致老師教學進度趕不及。因面臨國高中、國小的段考，授權學校視校內課程進度，因地制宜彈性處理。

新北教育局下午發布新聞表示，依各校排定行事曆，新北市國中、高中學校段考為10月中旬舉辦，小學段考則為11月第一至二週。

教育局說，2日、3日已經連續2天因颱風停止上班、上課，已影響教師授課進度，且部分科目因每週僅有1節至2節課，授課老師擔心授課進度，來不及因應即將到來的期中考試。

教育局表示，因颱風連放2天，及後續國慶假日，教學進度恐不及，授權學校視校內課程進度，因地制宜妥為處理，可縮小考試範圍或更改考試日期因應。

不過，教育局強調，如須調整考試內容或日期，需經校內相關會議討論取得共識後，並提早公告周知辦理，以維護學生權益。此外，如遇颱風停止上班、上課影響的相關競賽報名及收件等，將延期辦理，教育局將另公告相關訊息。

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