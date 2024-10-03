台南連放3天颱風假 市府：授權各校調整段考
颱風山陀兒來襲，南部縣市連放3天假，可能影響國高中段考時程，台南市教育局今天表示，市府授權台南市立國高中自行調整段考時程行之有年，只要在段考前後1週完成即可。
台南市政府教育局今天告訴中央社記者，因應突發狀況，教育局多年來授權市立國高中自行調整段考時程，以113學年度第1次段考為例，原規劃於10月7日至11日，但各校只要在前後1週（9月30日至10月4日、10月14日至18日）完成就行。
教育局表示，台南市新課綱專案辦公室昨晚也公告各校段考調整，只要課程發展委員會同意，再向師生、家長說明；校方也應關注學生作息，利用線上學習資源，停課不停學，指派學習作業，鼓勵學生自主學習。
台南市東區忠孝國中昨天已發布，因應颱風假影響教學進度與段考，10月8日、9日段考延至14日、15日，學生返校上課後，再由老師實體複習，增強學習力。
教育局人員表示，台南市共有58所國中及4所市立高中，已授權各校視課程安排及學習狀況彈性調整段考時程，只要在時程範圍內完成就行。
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