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山陀兒颱風欲去還留 颱風假打亂學校課程進度

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
山陀兒颱風欲去還留，嘉義高中師生自主線上學習因應颱風假打亂課程進度。圖／資料照片
山陀兒颱風欲去還留，嘉義高中師生自主線上學習因應颱風假打亂課程進度。圖／資料照片

山陀兒颱風來襲嘉義縣已3天颱風假，嘉義市也有2天，颱風詭譎變幻無常，難保未來還有可能持續颱風假，颱風假確實已打亂學習進度；嘉中、嘉女等學校師生自行協調線上學習，不讓學習因颱風假而中斷。

嘉義高中校長陳元泰表示，颱風已打亂學生課程進度，但颱風假是師生基本權益，校方不能要求老師，只能在學校群族上叮嚀學生要復習功課，學校期中考在下下周舉行；確實有老師擔心颱風影響教學進度，加上下周四又逢國慶日，師生自主以線上方式討論功課。

嘉義女中表示，下下周期中考，有些老師與學生進行線上課程，但都是師生自行協調，因為是颱風假校方不介入也不能強迫。校方有Google meet可以直接連線上課程，有老師會將影片拍錄下來讓學生線上觀看、也有在線上讓學生問問題。讓學生不會因為沒法上課無法學習的壓力，每個班級也都有自己的Google classroom可以在這裡確認行程、時間。

山陀兒颱風欲去還留，颱風假打亂學校課程進度，嘉義女中師生自主線上學習因應。圖／資料照片
山陀兒颱風欲去還留，颱風假打亂學校課程進度，嘉義女中師生自主線上學習因應。圖／資料照片

嘉義 國慶 颱風假

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