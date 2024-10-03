聽新聞
0:00 / 0:00
山陀兒颱風欲去還留 颱風假打亂學校課程進度
山陀兒颱風來襲嘉義縣已3天颱風假，嘉義市也有2天，颱風詭譎變幻無常，難保未來還有可能持續颱風假，颱風假確實已打亂學習進度；嘉中、嘉女等學校師生自行協調線上學習，不讓學習因颱風假而中斷。
嘉義高中校長陳元泰表示，颱風已打亂學生課程進度，但颱風假是師生基本權益，校方不能要求老師，只能在學校群族上叮嚀學生要復習功課，學校期中考在下下周舉行；確實有老師擔心颱風影響教學進度，加上下周四又逢國慶日，師生自主以線上方式討論功課。
嘉義女中表示，下下周期中考，有些老師與學生進行線上課程，但都是師生自行協調，因為是颱風假校方不介入也不能強迫。校方有Google meet可以直接連線上課程，有老師會將影片拍錄下來讓學生線上觀看、也有在線上讓學生問問題。讓學生不會因為沒法上課無法學習的壓力，每個班級也都有自己的Google classroom可以在這裡確認行程、時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言