山陀兒颱風欲去還留 颱風假打亂學校課程進度

山陀兒颱風來襲嘉義縣已3天颱風假，嘉義市也有2天，颱風詭譎變幻無常，難保未來還有可能持續颱風假，颱風假確實已打亂學習進度；嘉中、嘉女等學校師生自行協調線上學習，不讓學習因颱風假而中斷。

嘉義高中校長陳元泰表示，颱風已打亂學生課程進度，但颱風假是師生基本權益，校方不能要求老師，只能在學校群族上叮嚀學生要復習功課，學校期中考在下下周舉行；確實有老師擔心颱風影響教學進度，加上下周四又逢國慶日，師生自主以線上方式討論功課。