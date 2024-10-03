台灣最有名的黑熊之死 「山神讓我寫的故事」她看見人間啟示錄

2022年5月，一隻編號568、被異地野放至南投丹大的台灣黑熊遭原民獵人槍殺，死於返回原棲地大雪山的路上。隔年，3名槍殺黑熊的獵人駔孫和林業及自然保育署官員，將568送回牠的故鄉，嘗試達成人與熊、山林之間的「和解」。

聯合報副總編輯蔡惠萍在導演顏妏如的紀錄片「一隻台灣黑熊之死」中，看到獵人以布農族語向黑熊流淚懺悔的畫面震撼不已，決定以568為主角撰寫長篇報導文學，獲得第13屆「全球華文文學星雲獎」報導文學首獎。她又將獲獎作品擴寫為書籍「未完的旅程：一隻台灣黑熊人間啟示錄」，近日由聯經出版。

568可說是台灣最知名的黑熊，「前科累累」、命運多舛。牠是台灣保育史上最頻繁造訪人類聚落的「問題熊」，多次誤觸陷阱、兩次被野放，卻在返回原棲地大雪山的最後一哩路中遭獵人射殺。

「我下定決心，要知道568這趟未能完成的旅程到底發生了什麼事？」蔡惠萍花了整整兩個月，走訪被568滋擾的山區部落與果園、照養牠的政府與民間保育單位、遭殺害埋屍的部落，甚至是三名開槍射殺568的原民獵人，設法找到每一個環節中的關鍵人物。

在企圖用筆重新爬梳、串起這起沸騰一時的「黑熊之死」時，蔡惠萍既感嘆這場悲劇，卻又理解這背後絕非「可惡的獵人殺了一隻黑熊」這麼簡單的標題可以涵蓋。

紀錄片中最令她印象深刻的一句話，是兩次照養568的生物多樣性研究所烏石坑研究中心計畫助理劉立雯所言「我不敢想像，最後在568的眼中，看到的到底是什麼樣的畫面？」在一步步深入的訪談中，蔡惠萍認為自己看到的是「灰」，是原民狩獵文化與生態保育、政府與民間、山林治理與原民狩獵自主管理之間，存在於黑與白之間一大道深深淺淺的灰色地帶。

「這是山神讓我寫的故事。」蔡惠萍透露，想要書寫黑熊568的故事，最早的觸發點是聽到原民巫師所轉譯的黑熊「遺言」。那位巫師告訴她，568原本是受野放所在地的山神之託，帶訊息給其他山神，完成任務之後就打算回家，沒想到卻被殺了，如今牠已回到大雪山山神身邊，非常快樂。牠還相信人類嗎？568透過山神告訴巫師「牠依然相信人類，沒有恨」。