快訊

民進黨資通電軍「第四軍種」大夢 為何最終走回起點？

美國之音：美中計劃安排拜登和習近平未來幾天通話

明天還有颱風假？氣象署風雨預測 12縣市達標

放颱風假老師很緊張 苗栗縣多所學校段考延後

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣連放2天颱風假，苗栗縣建國國中緊急公告原訂下周舉行的第一次段考都決定延後1星期。圖／建國國中提供
苗栗縣連放2天颱風假，苗栗縣建國國中緊急公告原訂下周舉行的第一次段考都決定延後1星期。圖／建國國中提供

苗栗縣連放2天颱風假，影響課程進度，苗栗縣建國國中、照南國中等多所學校，原訂下周舉行的第一次段考都決定延後一周，建國國中校長方麗萍說，颱風假老師很緊張。

山陀兒颱風來襲，苗栗縣昨天、今天都放颱風假，建國國中於9月30日就預判颱風假可能的影響，啟動緊急應變措施，連放2天致使各班課務延宕，公告原訂10月8日、9日第一次定期評量，延後到10月15日、16日。

竹南國中也緊急公告調整考試日期，因山陀兒颱風停課2天，致使課程進度延宕，為維護學生學習權益，原訂10月8日、10月9日第一次段考，延後1周於10月15日、10月16日舉行，放假期間請同學在家溫習功課。

方麗萍說，連放2天颱風假，老師很緊張，尤其是社會（歷史、地理、公民）課老師焦慮，因為1周只有1堂課，少1天上課，進度差很大，有些老師還線上上課補進度，縣內學校段考安排在下周或下下周，許多原訂在下周，都順延1周。

另，連放2天颱風假，鄉鎮市公所沒有上班，清潔隊沒有收運垃圾，造成部分民眾困擾，苗栗市公所今天上午特別安排定點及市場收運垃圾，許多民眾利用趕緊處理累積的垃圾。

山陀兒颱風 苗栗縣 颱風假

延伸閱讀

颱風假一路連放 氣象主播開砲狠酸：致敬中國大陸十一長假

再來一天颱風假？北市府團隊預估：不會被納陸上警報範圍

台中放颱風假！一早放晴 公園民眾運動 3百貨都開

全台最不想放颱風假的人之一 前主播蕭彤雯吐「3大原因」網笑翻

相關新聞

放颱風假老師很緊張 苗栗縣多所學校段考延後

苗栗縣連放2天颱風假，影響課程進度，苗栗縣建國國中、照南國中等多所學校，原訂下周舉行的第一次段考都決定延後一周，建國國中...

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校遭波及怒喊告

不少網友近日發現，在Google地圖上，很多學校的名字都被惡搞亂改。而位於新北中和的竹林高中遭惡搞成多個名字，即使校方立即更正...

不滿遭投訴 虎尾高中專車司機涉打學生

雲林虎尾高中學生專車1名男司機曾被投訴沒定時發車、下車買檳榔，3天前又被反映提早發車，他前天放學時在車上不滿問「是誰提出...

校園會客室／陪偏鄉童畫畫 她選擇當鐘點教師

多數代理代課老師都急著「上岸」，但這位在偏鄉部落深耕藝文教育多年的代課教師張雅錦卻完全沒有想考正式老師的念頭。張雅錦說，...

連3天颱風假 屏東高國中小下周段考 老師線上教學

下周是屏東縣高國中小段考周，未料連三天放颱風假，有國中老師跟學生討論後，展開線上上英文課趕進度，也有國小老師有預感會放兩...

山陀兒牛步颱風假「幾乎一整周」 高雄高中等校改線上教學…隔壁班搶聽

山陀兒颱風來襲，高雄已放兩天颱風假，但因颱風行進緩慢，明、後兩天可能再接連放假，再加上周末假期，幾乎一整周都在放假；下周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。