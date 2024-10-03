放颱風假老師很緊張 苗栗縣多所學校段考延後

苗栗縣連放2天颱風假，影響課程進度，苗栗縣建國國中、照南國中等多所學校，原訂下周舉行的第一次段考都決定延後一周，建國國中校長方麗萍說，颱風假老師很緊張。

山陀兒颱風來襲，苗栗縣昨天、今天都放颱風假，建國國中於9月30日就預判颱風假可能的影響，啟動緊急應變措施，連放2天致使各班課務延宕，公告原訂10月8日、9日第一次定期評量，延後到10月15日、16日。

竹南國中也緊急公告調整考試日期，因山陀兒颱風停課2天，致使課程進度延宕，為維護學生學習權益，原訂10月8日、10月9日第一次段考，延後1周於10月15日、10月16日舉行，放假期間請同學在家溫習功課。

方麗萍說，連放2天颱風假，老師很緊張，尤其是社會（歷史、地理、公民）課老師焦慮，因為1周只有1堂課，少1天上課，進度差很大，有些老師還線上上課補進度，縣內學校段考安排在下周或下下周，許多原訂在下周，都順延1周。

另，連放2天颱風假，鄉鎮市公所沒有上班，清潔隊沒有收運垃圾，造成部分民眾困擾，苗栗市公所今天上午特別安排定點及市場收運垃圾，許多民眾利用趕緊處理累積的垃圾。