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校園會客室／陪偏鄉童畫畫 她選擇當鐘點教師

聯合報／ 記者馮靖惠／專訪
張雅錦已在八所學校代過課。圖／張雅錦提供
張雅錦已在八所學校代過課。圖／張雅錦提供

多數代理代課老師都急著「上岸」，但這位在偏鄉部落深耕藝文教育多年的代課教師張雅錦卻完全沒有想考正式老師的念頭。張雅錦說，如果成為正式教師，就只能待在一間學校教課，擴展性有限，現在的她只想當一位陪伴孩子畫畫創作，有溫度的美術老師。

張雅錦從菲律賓聖多馬斯大學美術系畢業後，曾在廣告、時尚圈工作過，還擔任過電影「海角七號」的服裝造型設計，不過，在花蓮偏鄉成長的她，關注偏鄉小學的藝術教育及花蓮在地文化資產保留，最後決定回花蓮教美術。

從二○一五年至今，張雅錦已在八所學校代過課，她甚至每個月從花蓮到太麻里，開車來回三二○公里的距離，只為了幫孩子上美術課。張雅錦表示，只想擔任鐘點美術老師，因為如果成為一名正式教師，就只能待在學校裡教課，反觀鐘點教師，可以推動藝術教育的空間更廣。

目前在花蓮縣銅蘭國小擔任鐘點教師的張雅錦，雖然一周只有十節課，但自己願意待完整的兩天在學校，利用課間與午休指導學生繪畫，也主動利用周六辦理美術營隊，讓孩子學習繪畫技巧。

今年四月花蓮發生大地震，張雅錦帶著學生畫出「救援的力量：孩子們畫筆中的英雄們！」用繪畫的方式向這些無名勇者致敬。張雅錦說，在孩子們的畫中，看到救援人員在瓦礫中搜尋生還者的情景，每一筆都充滿了對這些救援者深深的敬意和感激。這些畫作不僅是藝術，也是孩子們對於生命和希望的深刻認識與理解。

教育部提供生生有平板、班班有網路後，張雅錦經常讓學生使用載具蒐尋網路圖片或影片資源，刺激生活經驗比較不足的偏鄉孩子，啟發孩子們的創意。銅蘭國小校長許壽亮形容，張雅錦的教室是個魔法空間，孩子們的想像力在這裡自由飛翔。

偏鄉 教師 花蓮

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