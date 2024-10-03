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不滿遭投訴 專車司機涉打學生

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
客運司機在學生座位上壓住一名學生並出手扭打。圖／民眾提供
客運司機在學生座位上壓住一名學生並出手扭打。圖／民眾提供

雲林虎尾高中學生專車1名男司機曾被投訴沒定時發車、下車買檳榔，3天前又被反映提早發車，他前天放學時在車上不滿問「是誰提出意見」？更涉嫌壓著學生扭打，學校當下獲報就聯繫承攬的台西客運，立即停派該司機，但過程影片ＰＯ上網引發議論。

台西客運董事長黃冠仁昨發聲明，強烈譴責暴力及不當行為，已要駕駛說明經過，如確認違反公司行政規則，將予懲處，情節嚴重或無改善成效以不適任處置。他說，若家長提起告訴，會配合警方調查，同時召回所有駕駛員加強服務禮貌、行車安全等教育訓練，防止類似情形發生。

虎尾高中指出，該名司機先前就曾沒定時發車，家長須載學生到校，上月也有學生反映司機下車買檳榔，這些都有向客運業者反映，9月30日放學時，該司機5時27分就發車，提早約3、4分鐘，3名學生來不及上車，才又向客運業者反映。

校方指出，司機可能被公司調查，前天放學便詢問車上學生「是誰提出意見」？擔任車長的學生覺得自己有責任告訴司機，結果發生衝突。

影片中可看出司機對學生口出穢言，伸手拍1名男學生臉頰、脖子，但學生回打1下，司機隨即揮拳還飆髒話，學生站不穩下發生扭打。

影片 教育訓練 雲林

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