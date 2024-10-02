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連3天颱風假 屏東高國中小下周段考 老師線上教學

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣連放3天颱風假，下周又是段考周，老師線上上課趕進度，老師跟同學討論上課時間，訂在下午2點上英文課，出席率有一半以上。圖／讀者提供
屏東縣連放3天颱風假，下周又是段考周，老師線上上課趕進度，老師跟同學討論上課時間，訂在下午2點上英文課，出席率有一半以上。圖／讀者提供

下周是屏東縣高國中小段考周，未料連三天放颱風假，有國中老師跟學生討論後，展開線上上英文課趕進度，也有國小老師有預感會放兩天，先前放學時指派兩天份作業。屏東縣立大同高中則是2日線上教師會議討論，段考延後一天。

屏東縣公正國中學務主任簡傳耀是英文老師，考量課程進度，加上下周要段考，他與九年級班上學生討論後，2日線上上英文課，為了何時上課，他前一晚跟學生討論，原本想定上午10點，但學生有的說可能沒這麼早起，經討論決定在下午2點線上上課，上到下午3點半，中間休息五分鐘。

颱風天，學習天英文線上上課出席率有一半以上，簡傳耀說，線上上課不能強迫學生，考量下周是段考周，加上月底屏東要辦全民運，活動很密集，且颱風天，學生也不大能出門。他回到學校，在教室上課線上課，因為學校網路較穩定。

屏東縣大同高中則是2日開會決議，原定10月7、8日段考，順延一天，改為8、9日，另外疫情期間也建立線上學習系統，老師可以從線上學習系統派相關作業，學生也可以善用網路平台資源從中複習。

有國小老師說，預感會放到兩天颱風假，星期一下課前就指派兩天作業。但也有老師擔心，有些課程是一周只上一堂課，像是歷史、地理等課程，確實被颱風假放掉了，補課，趕進度也不容易。

屏東縣 英文 颱風假

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