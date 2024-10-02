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閱讀教育走向戶外 中學辦理「穿越戰火邊界」逃難體驗

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
屏東縣南州國中辦理「穿越戰火邊界」體驗課程，從繪本、小說啟發學生思考戰爭與難民的議題。圖／教育部提供
屏東縣南州國中辦理「穿越戰火邊界」體驗課程，從繪本、小說啟發學生思考戰爭與難民的議題。圖／教育部提供

為協助教師發展創意教學活動、整合學校閱讀資源，教育部國教署辦理「增置圖書館閱讀推動教師」計畫，透過創新教法建構學校閱讀推動策略、實踐閱讀教育。屏東縣南州國中辦理「穿越戰火邊界」體驗課程，從繪本、小說啟發學生思考戰爭與難民的議題，並在校園空地體驗逃難情境。

國教署說明，為維持學校閱讀推動計畫延續性，自113學年度起試辦，已連續三年獲核定學校，得一次申請二學年度執行計畫，並在全台各區以實體方式進行閱讀推動教師回流暨輔導座談，113年總計辦理24場次。

參與人員表示，學校閱讀推動教師搭配行政人員及協同跨領域教師，共同研究發揮創意，發展全校性的多元創新教學課程，像是辦理特色書展、邀請知名作家演講，將校園打造成大型的闖關活動場域，讓學生在遊戲中增加閱讀的動機，提升閱讀理解能力。

座談會中，屏東縣南州國中將時事融入閱讀，在世界閱讀日辦理「穿越戰火邊界」體驗課程，從繪本、小說共讀，啟發學生思考戰爭與難民的議題，並在校園空地模擬體驗逃難情境。校方期望透過時事、閱讀理解地理知識等跨領域結合，引導學生同理與省思，培養更寬廣的心胸與眼界。

嘉義縣蒜頭國小則分享辦理「蒜頭日常遇到愛」活動經驗，藉由嘻哈蒜頭遊、創意閱讀寫作營、蒜香咖哩雙語月、蒜頭讀報闖關遊戲等活動，跨領域協同教學將全校所有師生連結在一起進行閱讀教學增能。

國教署表示，學校閱讀推動教師在閱讀教育推廣的路上也不斷自我進修增能，透過參與回流暨輔導座談，對推動閱讀教育做最大的努力，不遺餘力的規劃全校課程活動，發展創意教學，推動學校閱讀風氣、培養孩子閱讀習慣。幫助學生發現閱讀的樂趣，讓閱讀成為一種生命的享受。

世界閱讀日 國教署 教師 校園

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