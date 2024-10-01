你也是1963年前後出生？來看台灣建築的解嚴世代

1963年前後數年出生、1987年解嚴前後完成大學建築教育的「解嚴世代」台灣建築人，作品究竟反映什麼特色？忠泰美術館年度大型建築研究展《台灣建築的解嚴世代》，從具有公眾參與、集體性和社會性的「建築」出發，探問解嚴於台灣建築的意義，也看台灣建築從1980起30年間的演變。

展覽聚焦於這群解嚴世代的作品或行動所展現出非傳統、非傳承的「不連續性」特質，從四大面向「建築展覽」、「建築媒體」、「九二一地震」、「建築設計」梳理出解嚴世代的特殊群像，並試圖辯證解嚴世代所代表的新價值觀，其形成的反轉力如何改變了台灣建築。

本展由龔書章總策畫，王增榮、吳光庭、郭文亮、詹偉雄、褚瑞基、王俊雄、林芳慧等人組成展覽研究小組與忠泰美術館團隊共同策畫，展示超過400件文件檔案，展現台灣從戒嚴到解嚴的建築轉變。

展覽顯現，這群解嚴世代當年在啟蒙導師帶領下，藉由議題式的集體研究與實作，逐漸開啟對未來社會城市的想像。此時雖仍處於戒嚴時期，但建築教育環境卻逐漸鬆動與質變，成為這群解嚴世代養成期的土壤與養分，在教學互動關係中，逐漸關注起「文化資產」、「社區營造」與「設計美學」等議題。

展覽也凸顯建築媒體的轉向。1970年代，由當時台灣建築師公會發起成立的《建築師》雜誌，以服務會員建築師為發行定位；1990年創刊的《雅砌》則從建築角度探討社會和生活議題，使建築逐漸接近大眾視野。此後，《空間》、《台灣建築》、《建築Dialogue》和《egg》等雜誌轉向更廣泛大眾，2000年後網路興起，〈準建築人手札網站〉成為建築愛好者和從業者的重要交流平台。

展覽指出，隨著解嚴後的社會與都市急速變化，關於建築的理解與論述，也透過文化機構中的公開展覽被持續討論與建構。隨著2000年台灣首次進入威尼斯建築雙年展的國際舞台，不僅是對國際展現台灣的建築與文化，也與在台陸續展開的建築展覽相呼應。

921日地震後因災後重建啟動的「新校園運動」、保存地震記憶的「地震教育園區」競圖，以及解嚴世代在地震後開始反思台灣建築文化的自主性，則象徵了因應地震天災所帶來的劇變，對建築文化領域也產生影響。

展覽詢問，透過實際的建築空間設計，解嚴世代反轉了什麼？好茶部落聚落保存與復興計畫、台北市二二八紀念碑、顛覆建築教育模式的「建築繁殖場」、翻轉都市公共空間的「凱旋公園暨新福宮廣場」和「新竹市東門城廣場」、不同思維的都市規畫「第一維管束」、創新校園的「潭南國小」和「西寶國小」、住宅建築「青田主人」、宗教建築「菩薩寺」等，都呈現解嚴世代在實際的行動中展現出的非傳統、非傳承的「不連續性」特質。

各種建築展也持續發揮力量。2013年忠泰基金會時期曾與日本森美術館合作舉辦《代謝派未來都市展》，忠泰美術館開館之後，2020年與德國建築博物館合作《SOS拯救混凝土之獸！粗獷主義建築展》；2021年推出《聚變：AA倫敦建築聯盟的前銳時代》等，都是佳例。

《台灣建築的解嚴世代》展期從8月31日起至2025年1月12日止，期間規畫講座、專場導覽等系列活動，館方也首度推出展期間無限次參觀通行票（299元），開展即開賣，限時限量，售完為止。