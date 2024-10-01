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唐獎得主亞基與新竹高中生對談 鼓勵學生從逆境創新

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
唐獎永續發展獎得主奧馬爾，亞基（Omar M. Yaghi）今日來到新竹高中，與230多位高中生面對面對談交流。圖／唐獎基金會提供
唐獎永續發展獎得主奧馬爾，亞基（Omar M. Yaghi）今日來到新竹高中，與230多位高中生面對面對談交流。圖／唐獎基金會提供

唐獎教育基金會邀請唐獎得主與青年對談，今年第二場來到新竹中學，由永續發展獎得主奧馬爾，亞基（Omar M. Yaghi）與230多位高中生面對面對談交流，以「破曉之水：從渴求到思索的旅程」為題演講。這是亞基教授生平首次對高中生演講，其對科學研究的熱情與堅持、親切的個人特質以及真實的生命故事感動在場所有學生。

亞基開創的化學新領域—網格化學，以一種新的合成方式生成材料，透過強鍵結合力，將有機和無機單元編結成為堅固的多孔結晶金屬有機骨架 (MOFs) 及共價有機骨架 (COFs) 材料，且運用此材料的多功能特性來捕捉、集中及利用二氧化碳、氫氣、甲烷及水等四種對地球永續發展有最大影響的小氣體分子，對永續及能源問題提供嶄新的解決方法。

亞基出生自約旦安曼一個難民家庭，當地兩週才供水一次，每日都得為生存奮戰。10歲的他偶然在學校圖書館的一本書中看見美麗的分子結構，開啟他對化學至今不渝的熱情。亞基教授也透過動畫與影片，為學生介紹多孔結晶金屬有機骨架MOFs的研究歷程與應用實例，同時穿插他的生命經驗與智慧，鼓勵學生們以正向的生命觀超越環境的限制，即使逆境也能激發創新。

演講後，4位新竹中學與新竹女中的高中生代表上台與亞基教授交流，亞基教授在當中提及，自己一開始對解決世界問題沒有興趣，選擇化學只是因為它真的很好玩，直到發現MOFs後，才驚覺整個社會提供資源支持他做這些實驗，因此自己對社會有義務。他回想起步時並不知道目的地在那兒，但開放心胸，順著道路一直走下去，「研究自然會帶你走向目的地」。

新竹中學校長郭珍祥讚揚亞基在「從沙漠空氣中集水」的開創性研究，「他的研究成果展現我們努力教導學生創新和堅持的精神，也提醒科學探索不斷拓寬了人類未來的可能性」。

唐獎 新竹 永續

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