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青潭國小高齡麵包樹衝突不斷 協調保留老樹車格也拓寬

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北新店青潭國小高齡麵包樹過去引發地方衝突，新店區公所表示，歷經多次說明會及會勘彙整意見，目前在兼顧各方建議下完成人行道改善。圖／新店區公所提供
新北新店青潭國小高齡麵包樹過去引發地方衝突，新店區公所表示，歷經多次說明會及會勘彙整意見，目前在兼顧各方建議下完成人行道改善。圖／新店區公所提供

新北新店青潭國小高齡麵包樹過去引發地方衝突，新店區公所表示，歷經多次說明會及會勘彙整意見，目前在兼顧各方建議下完成人行道改善；新北養工處表示，改善後保留老樹及機車格，人行空間也拓寬，輪椅及嬰兒車都能無礙通行，共創三贏。

青潭國小旁有6棵樹齡約67歲的麵包樹影響當地交通，樹木移不移引發居民正反兩極意見，樹保人士更是強烈抗議，校方近期舉行多場在地說明會，前陣子甚至引發里長、居民、親師及護樹團體在說明會多次互嗆，也讓市府及不少民代相當懊惱，希望能共創多贏。

新店區美潭里長簡明峰表示，麵包樹位於青潭國小旁北宜路2段82巷人行道，因生長茁壯及原有人行道較窄，已壓縮行人空間，再加上周邊設有機車停車格，在人車交織的空間裡，勢必造成通行安全疑慮。

新店區公所表示，在歷經多次說明會及會勘，最後由市府彙整校方、NGO護樹團體及居民等意見，維持既有機車停車格數、拓寬人行道寬度且無縮減車道寬度等各方需求下，已於近期完成人行空間改善。

新北養護處表示，歷經說明會、會勘，最終提出人行道改善工程，6棵麵包樹原地保留、樹木植穴改為長行植栽帶、拓寬人行道與微調路邊機車格。既保留老樹，也可拓寬人行道淨寬至1.6米、2.1米不等，除可供行人通行外，同時也可讓輪椅、嬰兒車通行無礙，符合人本交通。路邊機車停車格微調，改善前後沒有減少，解決社區對公共安全的疑慮，創造三贏，改善總經費為190萬。

新店區長陳怡君表示，除感謝里辦公處努力與養工處支持，提升學童及周邊居民通行安全，未來如有類似通行空間改善議題，公所也將持續與市府及里辦公處合作，打造更優質的通行空間。

新北新店青潭國小高齡麵包樹過去引發地方衝突，新店區公所表示，歷經多次說明會及會勘彙整意見，目前在兼顧各方建議下完成人行道改善。圖／新店區公所提供
新北新店青潭國小高齡麵包樹過去引發地方衝突，新店區公所表示，歷經多次說明會及會勘彙整意見，目前在兼顧各方建議下完成人行道改善。圖／新店區公所提供
新北新店青潭國小高齡麵包樹過去引發地方衝突，新店區公所表示，歷經多次說明會及會勘彙整意見，目前在兼顧各方建議下完成人行道改善。圖／新店區公所提供
新北新店青潭國小高齡麵包樹過去引發地方衝突，新店區公所表示，歷經多次說明會及會勘彙整意見，目前在兼顧各方建議下完成人行道改善。圖／新店區公所提供
位於新北新店的青潭國小，共有6棵約67歲的麵包樹，因為已經影響到通，甚至通行安全，對於到底要不要移走，過去引發地方多次衝突。圖／本報資料照片
位於新北新店的青潭國小，共有6棵約67歲的麵包樹，因為已經影響到通，甚至通行安全，對於到底要不要移走，過去引發地方多次衝突。圖／本報資料照片

人行道 嬰兒車 麵包

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