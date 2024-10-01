新光人壽偏鄉培力！前進南投雙龍國小 用愛守護教育

新光金控（2888）子公司新光人壽長期致力青年培育，秉持適性揚才的教育理念，持續開創多元展現舞台，提供有才能及天賦的學童一展長才的機會。今年為擴大永續影響力，新壽首度串聯多年自辦大型活動的資源，於9月在南投縣信義鄉雙龍國小舉辦「幸福的功課」培力計畫，透過號召曾參與活動的專業人才一同前進偏鄉，將豐富的知性、創意課程帶入學校教學，讓孩童們完成的不光是課餘作業，而是更多幸福的回憶。未來期待透過新壽的培力計畫雙向互惠，持續培育更多師資人才在全台各地發光發熱，增添漂亮履歷之餘，也讓孩子們獲得特殊寶貴的體驗，在學習過程中建立自信，持續挑戰自我一圓夢想。

全台各地偏鄉現正面臨高齡化與少子化的衝擊，許多偏鄉孩童也因為長期缺乏教育資源及文化刺激，城鄉差距造成學習環境更加弱勢。新光人壽看見偏鄉教育的困境，多年來不間斷的運用企業力量關懷學童，陪伴孩子在教育的道路上成長。

新光人壽「幸福的功課」結合新壽長期自辦的多元學習活動，提供孩童更寬廣的學習管道，如杭州亞運霹靂舞國手陳怡茹，帶領孩童體驗風靡奧運的霹靂舞項目；台灣魔術方塊協會理事長蔡岳霖，攜手孩子嘗試踏入魔術方塊的神祕領域；另邀請銘傳大學商業設計學系講師黃景煌，傳授在開啟對繪畫的基本概念與激發創意潛能，希望為孩童創造多元的機會，在每一項學習中累積成就感並挖掘潛力，相信對於孩子們日後人生經歷，都會是很豐沛的成長養分。

同時，考量到偏鄉數位及硬體資源落差，偏鄉孩童接觸程式學習的機會普遍不足，因此新壽也與阿諾的遊戲屋創辦人李帝諾合作，將沙盒類遊戲「Minecraft」引進校園，孩童可以不受遊戲限制，依照個人想法喜好自由探索以方塊建成的開放世界，有助於訓練手眼協調性、培養幾何概念，進而強化的邏輯與創造力。此外，新壽也特別請南投在地業務單位名間通訊處，在活動中進行金融保險課程，以推廣金融基礎知識，讓保險的意義與價值從國小階段就開始紮根，影響更多偏鄉學童觀念。

新光人壽長期落實ESG，響應聯合國永續發展目標(SDGs)，多年來不間斷的運用企業力量關懷學童，陪伴孩子在教育的道路上成長，持續透過多元模式回饋社會。在推廣普惠金融方面，除了針對偏鄉孩童外，日前也攜手宜花區部同仁，前往宜蘭監獄進行「金融教育宣導課程」，透過輕鬆有趣的方式推廣金融保險正確觀念，給予受刑人更適當的矯正教育，以提升生活中必備知識，希望他們在復歸社會後，重新開始人生的下半場，都能進一步帶給社會更正向的影響。未來，新光人壽也會推廣更多有意義的課程至不同弱勢群體，期待持續善盡企業社會責任，擴大永續影響力。