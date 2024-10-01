唐獎永續獎得主到竹中 分享一張圖愛上「分子」的科學魂

唐獎第6屆永續發展獎得主奧馬爾．亞基今天到國立新竹中學與青年對談，分享其出身難民家庭，卻能成為世界頂尖科學家的故事，鼓勵學子找到熱愛事物、不怕挫折。

唐獎教育基金會安排奧馬爾．亞基（Omar M.Yaghi）到新竹中學與高中生進行對談，先進行專題演講「破曉之水：從渴求到思索的旅程」，再由校內教師擔任座談主持人，邀5名學生與談，奧馬爾．亞基均逐一回答學生問題。

奧馬爾．亞基演講表示，他出身於約旦的難民家庭，回想兒時生活環境，每2周會有1次供水，他總會在清晨拿著容器到城裡裝水，因此今天的演講主題命名「破曉之水」。

奧馬爾．亞基說，他小時候喜歡看書，不常跟其他小孩玩，某天在學校圖書館隨手拿了本書，看到分子結構的圖形後就愛上，因為喜歡，所以開始學習與了解，慢慢發現世界萬物都由分子組成，是生命的基礎。

奧馬爾．亞基說，15歲時獨自被父母送到美國，先進入社區大學申請修課，後來進入研究所跟著實驗室教授學習，曾遇到做了1年的實驗最終失敗，雖然沮喪，但未放棄，重新嘗試後竟發現過去沒有人看過的結晶。他鼓勵學子不要害怕挫折，這是邁向成功的過程。

後來奧馬爾．亞基到大學教書，與實驗室1名學生共同做出突破性研究，他說，研究發現一些分子結合後，會有很多孔隙，能儲存許多元素，這也成為金屬有機框架材料（Metal-Organic Framework, MOF）的起源。

奧馬爾．亞基指出，2040年全球會面臨水資源不足問題，台灣也會面臨水危機，MOF的孔隙可以捕捉空氣中的水，可再透過加熱釋放出水，目前可透過200克的MOF蒐集到5公升的蒸餾純淨水，未來每個人都可使用，連貧窮國家也能用得起。

奧馬爾．亞基分享40年來研究生涯的核心精神，他說，小時候因一張圖片讓他愛上分子，當時並未想過要解決社會的問題，但透過不斷深入研究，發現自己有責任與使命，希望能用他的知識幫助全世界，鼓勵學子「卓越的成就往往來自不起眼的開始」。

有學生在座談會時提問「年輕人應有什麼技能？」奧馬爾．亞基說，現今社會有很多假訊息，必須花時間查證，且資料來源越多越好，只要比別人更有能力辨別真假，就能發現核心問題。

也有學生問到有關MOF的實際應用，奧馬爾．亞基指出，目前已有水泥廠透過MOF進行二氧化碳捕捉，已具經濟價值；採水方面目前已做出許多集水設備，預估1年多後可大規模生產，希望能做出效率更高、成本更低的集水設備。

至於有何建議給對科學有興趣的學生，奧馬爾．亞基說，他知道台灣高中學生課業壓力大，建議可透過長假找實驗室見習，到學校以外的世界看看，或是打工也可學習溝通，都是能開拓視野的學習方式。

新竹中學校長郭珍祥接受中央社記者訪問表示，奧馬爾．亞基之所以可以那麼自由，是因為自律，且很多人說「不可能」的事，對奧馬爾．亞基來說都有可能，相信他的故事能給學生很多啟發。

根據唐獎教育基金會新聞稿，唐獎第6屆永續發展獎得主奧馬爾．亞基在金屬有機框架和共價有機框架有著突破性研究，此種材料已廣泛設計成碳捕集、氫氣和甲烷儲存及乾旱地區集水及淨水的應用，這些成果也應用於永續發展領域，對永續發展貢獻極大。