每天已講三百遍！恐龍家長轟老師不提醒 她無奈諷：給我保母加給

小學生容易忘東忘西，即使老師耳提面命也難保孩子不忘記。近日一名小學老師在Threads上抱怨自己被家長「質問」，原PO附上與家長的對話紀錄，內容是家長問老師為何自家孩子總是忘東忘西，幾乎到臨界點的老師回覆「媽媽，這問題是不是該問本人」，貼文下吸引大批家長和老師熱議。

截圖中可以看到家長問老師為何孩子老是少帶東西回家，不解問應該有很充足的時間讓同學整理東西，但鉛筆盒、水壺都沒有帶回家，身為老師的原PO收到訊息也無奈回覆是不是應該問孩子，怒道「為什麼每天提醒三百遍的事情還沒聽見」，早已筋疲力盡的她在留言區補充「誰願意給我保母加給，我就耳提面命到你滿意」。

留言區不少老師紛紛共鳴，「我還有碰過阿嬤叫老師出來幫她孫子背大提琴的，三更半夜打line」、「最近哥哥都叫不起來，我已經無能為力了，麻煩老師協助」、「之前還有家長問過，為什麼他中午不睡覺呢」、「不會教就別生…感想」。

也有家長澄清並不是每個家長都這樣，「我從不傳line給老師欸，真心覺得下班了就不要打擾別人」、「之前我載小孩的時候，直接在門口檢查他的書包，堅持叫他爬三樓拿下來」、「每天教育小孩外還要教育家長，老師真的是有夠辛苦」。