智慧醫療 新竹台大分院與微軟推生成式AI互動教育平台

新竹台大分院的跨專業醫療照護團隊與微軟公司合作，經一年研發推出「問到寶」生成式AI互動教育整合平台，台大分院今指出，該平台提供線上教育和輔助技術發展，使學習資源和課程更加靈活且個人化。此外，透過AI增強語音識別功能，讓語言障礙人士更容易理解衛教的內容。

台灣微軟總經理卞志祥指出，微軟致力於加速醫療產業數位轉型，這次與新竹台大分院合作，不僅有效提升院內人員的行政效率，更結合了衛教與教學等場域端應用，為在地智慧醫療領域帶來新契機。

新竹台大分院說，「問到寶」生成式AI互動教育整合平台能依據每位使用者的學習需求、風格及速度，量身訂做教學內容，創建個人化學習體驗。平台是教師的最佳教學助手，能根據不同學生需求進行項目評估、成績評定、出勤追蹤，更可協助課程規畫等行政任務，不僅能減輕教育者的行政負擔，還為教育者提供高效率自動化且安全的教學環境，進一步優化教學策略。

新竹台大分院院長余忠仁說，AI人工智慧的迅速發展正在快速改變各行各業的運作模式，醫院與微軟合作推出的「問到寶」生成式AI互動教育整合平台是一款以使用者為中心設計的創新智慧解決方案，在醫護人員與平台的互動學習過程中，平台提供即時回饋，教育者可以根據學習者的反饋即時調整教學策略和學習方法，進一步提升醫療照護服務的效率與品質。

新竹台大分院智慧醫療創新中心執行副主任黃美鑾表示，問到寶互動教育整合平台採用封閉生成式AI結構，匯入經過院內嚴格審查的作業標準與衛教資料，整合多種生成式AI系統，打破傳統的學習限制。

當工作人員遇到不熟悉的操作或衛教內容時，可即時透過問到寶平台得到解答。此外，臨床人員在自主學習過程中，透過問到寶詢問問題的解答，比傳統查閱文檔的方式，每個問題至少節省5分鐘，不僅提升效率，還能緩解緊張情緒與降低挫折感。

透過「問到寶」，使用者可將大篇幅文章或英文文獻重點摘錄，提升學習效率，此外，平台還能根據關鍵字生成教學教案及評量，協助教師教材準備、擬真場景圖像等，使教師能在安全及受控的環境中精進教學策略，將傳統沉悶的教學模式轉變為既有趣又具效能的學習體驗。