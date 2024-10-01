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中小學生選介書單揭曉！共8大類753冊 著重台灣原創與在地視野

中央社／ 台北1日電
文化部「第46次中小學生讀物選介」結果出爐。圖擷自文化部官網
文化部「第46次中小學生讀物選介」結果出爐。圖擷自文化部官網

文化部「第46次中小學生讀物選介」結果出爐，此次共選出8大類588種、753冊讀物，內含70種評審特別推薦「精選之星」，著重台灣原創、在地視野與國際觀點，提供師生及家長閱讀參考。

根據文化部今天發布新聞稿，此次評選分圖畫書、自然科普、人文社科、文學、文學翻譯、叢書工具書、漫畫、雜誌等8類，吸引全國共計223個出版社報名參選，由3079種參選讀物中精選出588種，占報名種數19.5%。

新聞稿指出，此次評選委員著重於台灣原創、在地文化與國際視野等核心價值，如漫畫類「優先推薦本土創作」，人文社科類強調「兼具在地關懷與國際觀點」，文學翻譯類「呈現多元文化與地域世界之關照」，文學類組則考量「多元族群、性別之代表性，促進國家語言保存」。

推薦書單同時展現出台灣出版產業豐沛動能及創作者對社會議題的積極關懷，例如「移工築起的地下社會」透過移工訪談帶出自我與他者間不平等與歧視的刻畫；「那些少女沒有抵達」深切描寫青少年的成長經歷、學校生活及家庭教育；「JR上野站公園口」則以文字為底層人們發聲。

另有「從心開始」、「擁抱，台灣的精靈」、「尋魚啟事」等多本獲選書籍注入對瀕危動物、生態平衡與環境永續的迫切關注。書單詳見官網：http://book.moc.gov.tw

中小學生讀物選介 文化部

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