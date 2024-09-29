大里高中「強」教練獲師鐸獎 人生跑道不放棄每個孩子

台中市大里高中強湄芬教練從事田徑教學訓練30年，在人生跑道上，培育人才，不曾停歇。她一路不但培育眾多選手獲獎無數，本身獲屢績優教練及績優教師肯定，今年獲師鐸獎，由總統親自表揚。

強湄芬因國中時接觸田徑，與運動結緣，她的啟蒙教練用心教導，讓她深深體會參加田徑團隊不只有訓練，還包含日常生活常規。

大學畢業後，強湄芬順利考上專任運動教練後，更全心投入田徑領域，讓她找到發揮專長的舞台與自信，傳承教練當初的用心，貢獻自己的專長，努力栽培下一代。

強湄芬是學生口中的「強媽」更是大里高中田徑運動的重要推手，幾乎全年無休，陪學生鍛鍊體能，除了訓練就是帶學生參加比賽，當田徑學生回顧起曾在教練身邊度過的日子時，「強媽」是學生心中永遠不可取代的貴人。

強湄芬為每名學生打造適合的運動課表，她更注重態度，強湄芬指導學生在田徑場上獲獎無數，如林昭丞拿下今年度全中運高男組400M冠軍，去年他分獲第五屆亞洲青少年田徑錦標賽400M亞軍、東亞青運動會田徑400M第四名、全運會1600M接力及混合接力冠軍，並破大會紀錄。

2022年指導洪孟隆、王思遠世界中學運動會獲1金1銀，洪孟隆獲教育部頒三等三國光獎章。