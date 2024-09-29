她批畢旅三天兩夜7390元「貴又爛」不想去 網一看：住得也太好

近期是畢業旅行的高峰期，不少學校紛紛推出行程準備舉行，不過三天兩夜要價7390元你可以接受嗎？一名女網友在Threads上拍下自己學校的畢旅行程，抱怨「哪有人畢旅行程這麼爛又這麼貴啊」，甚至直接喊「不去了」。

透過文中附圖可以看到，學校安排第一天先在平溪，接著前往九份老街，下午則來到台北市逛101商圈及四四南村，晚上則到饒河夜市，住台北茹曦酒店。第二天前往宜蘭，預計參觀蘭陽博物館、中興文創園區還有參加三星蔥寮體驗，晚餐在羅東夜市自理，住羅東村却溫泉飯店。最後一天將參訪傳統藝術中心，參觀蛋糕工廠以及景點山寨村。

貼文引來網友熱議，「沒有遊樂園的畢旅太狠了」、「可以自己請假自己出去玩了」、「到底為什麼可以7千多啊」；不過也有網友認為校方安排的住宿是星級酒店，其實價格已經非常親民，「結果妳們的錢應該都是貴在睡覺的地方了」、「住村却跟茹曦就不只花7000元了，這是篇炫耀文嗎」、「我覺得這樣7000元真的頗便宜耶」。

還有網友提醒其實去哪不是重點，多年後不會記得這些景點，但會記得和同學在哪做了什麼事，所以不用嫌棄地方好壞，「好的回憶才是重要的」。