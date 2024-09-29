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暑假學習不中斷 教部夏日樂學計畫3.2萬學生參與

中央社／ 台北29日電

為了讓學生暑假學習不中斷，教育部今年補助1307校辦理1543班的夏日樂學計畫，約3.2萬名學生參加，有學校規劃獨木舟及帆船教學，也有學校安排廢棄桌椅再生創作等課程。

教育部今天發布新聞稿指出，為提供學生暑假不中斷的學習環境，國民及學前教育署辦理「夏日樂學計畫」，學校可依在地特色、學生需求及社區資源，利用多元資源設計豐富特色課程，並邀集各領域專家、藝師、技師與社區耆老授課，或與大專合作，增加孩子學習課堂外知識。

113年夏日樂學計畫共補助1307校（總計1543班）辦理，約有3萬2700名學生參加；根據參與計畫的7996份學生問卷回饋中，近9成學生表示很喜歡夏日樂學課程，認為課程很有趣且可學習到新的知識，明年還想再參加。

以連續8年辦理夏日樂學計畫的的澎湖縣文光國中為例，將本土語結合在地文化與校本「海洋島嶼」課程，帶領學生至市場買魚，學習製作茄汁鯖魚及一夜干，並規劃獨木舟及帆船教學，引導學生跳島探索「空殼嶼」浮水岩礁生態及製作，讓孩子沉浸在地文化，並培養英語溝通表達能力。

南投縣中寮國中則以校本科技課程跨領域學習為主軸，結合藝術及STEAM領域，培養學生科技素養與創新能力，透過實作環氧樹脂製作時鐘、金工及學校廢棄桌椅再生創作等課程，融合地方特色，激發學生創造力及學習動機，培養同儕互動與自主學習的能力。

南投縣 教育部 獨木舟

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