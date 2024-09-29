校園新鮮事／學機電、木工… 雲林斗六石榴國中主打科技、實作

Z世代的孩子隨著科技發展，每天接收到的資訊十分豐富，而早期的管教方式在他們身上也較不受用，讓教師們非常頭痛。一名剛踏入職場的教師上網發文，抒發自己負面的情緒，吸引不少同業留言鼓勵安慰。

2024-09-27 19:51