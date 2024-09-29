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校園新鮮事／學機電、木工… 雲林斗六石榴國中主打科技、實作

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣斗六市石榴國中是全台第一所科技實驗學校，學校打造8間實驗教室，讓學生「周周做實驗」，聘請業師規畫水電課程。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市石榴國中是全台第一所科技實驗學校，學校打造8間實驗教室，讓學生「周周做實驗」，聘請業師規畫水電課程。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市石榴國中是全台第一所科技實驗學校，以資訊、機電、木工、化工課程為導向，培養操作、研發人才，學校打造8間實驗教室，規模之大全台罕見，有別傳統學校，學生「周周做實驗」，提升學習效率。

石榴國中去年轉型全台第一所科技實驗學校，課程主打「做中學」科技課程，因半導體、人工智慧蔚為風潮，連2年招生額滿，需要抽籤候補。

有別一般國中只有2間實驗室，規模較大學校頂多4間，石榴國中打造8間實驗室，以全校共15班規模，等同2個班級共用1間實驗室，教務主任林冠廷解釋，一般國中課程受限課綱，較難有多餘時間做實驗，多數學生只能從課本、影片了解理論，但石榴國中讓學生周周做實驗，從實作過程連結課本上理論，成為自主學習者。

不只實驗室多，讓學生周周做實驗，石榴國中更特別引進水電模組，推出「水電課」，校長林俊賢表示，水電課是機電課程的部分，讓學生透過水電配置與結構實作，認識生活常見機構與結構，學校有30架無人機，讓學生在無需共用下學習。

至於現在最熱門半導體、資訊科技業，學校為學生規畫學習雲端簡報軟體Canva以及cratch程式語言，國二學生全面學習python進階程式語言，奠基AI人工智慧需要用到的核心能力。

豐富實驗、實作課程，加速幫助學生探索背後原理，林俊賢說，學校課程連結未來產業趨勢，包括半導體、電機、元宇宙、能源等多元課程，無論是喜歡研究或是操作的學生，都能從中找到學習樂趣。

半導體 水電 程式語言

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