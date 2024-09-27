現在孩子太難教？ 新手老師網曝班級經營辛酸引同業共鳴

Z世代的孩子隨著科技發展，每天接收到的資訊十分豐富，而早期的管教方式在他們身上也較不受用，讓教師們非常頭痛。一名剛踏入職場的教師上網發文，抒發自己負面的情緒，吸引不少同業留言鼓勵安慰。

一名女教師在Dcard上發文，說明自己應屆剛考上教師，原本確定要去讀研究所，但又改成先走上教師之路，而學生擺爛、不交作業、不守規矩、常和同學打架起衝突，讓她感到既焦慮又頭痛。

她也提到自己因爲生病，身體容易感到疲累、記憶力下降，她擔心自己忘記事項影響到校方、家長、學生，或一個不小心就被家長告，因此覺得很不快樂，常會有負面的想法浮現在腦中。

學期至今將近一個月，她看著同事帶班與自己孩子們的差異，身為教師的熱忱逐漸下降，壓力大到吃不好也睡不飽，因此上網尋求網友們幫助，「老師身心不健康，怎麼照顧學生呢？」

貼文曝光後不少人紛紛留言鼓勵她，「親愛的，人生的路不只有教學這條，請把自己顧好，停下來休息看看，未來還有很多可能，辛苦了」、「我覺得妳不用給自己太大的壓力，只要完美達成自己分內且應該要做的事就好，試著慢慢打磨自己的熱情與愛心，把這些熱情與愛心留給需要的孩子就行了」、「天啊拍拍妳…辛苦老師了，班級經營跟學生的不尊重，這真的是很難解的問題」。

也有網友大方分享自己有過的經驗，「考個研究所留職停薪，或是當行政都是好方法。但在這之前先建議妳去諮商看看，怎麼幫助妳在轉換身份之前，可以舒服一點度過現在的日子」、「『佛度有緣人』，有付出努力、知道自己有認真對待這些事，做好分內工作就可以了，減少自我內耗，也可以去請教其他老師」、「好好休息、跟朋友聊聊，假日盡量做自己喜歡的事情！」