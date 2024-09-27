台灣文學史現存最久的吳濁流文學獎 今天公布得獎名單

台灣文學史上現存最久的吳濁流文學獎，今年首度開放海外及非本國籍民眾投稿，共收到705篇稿件，突破歷年紀錄。經初審與決審今天公布得獎名單，11月9日周六將在新竹縣新埔鎮吳濁流故居舉辦頒獎典禮，縣長楊文科歡迎大家來參加頒獎典禮，一起認識孕育吳濁流創作的客家文學地景，感受文學帶來的喜悅。

新竹縣文化局表示，今年705件作品投稿，扣除不合格件數後，現代詩有265件、兒童文學96件、散文159件、短篇小說121件及客語詩37件，5大徵文類別都選出首獎1名、評審獎1名與優選2名，共有20篇得獎作品；其中張英珉以「音癡鬼一家」和「一些最後的風景補拍」分別獲得兒童文學與短篇小說優選，是這屆唯一的雙料得主。

現代詩首獎由劉金雄「托馬斯的回家路」獲得，「托馬斯」是台灣黑熊的布農族語；這首詩描繪台灣黑熊在山中巡遊活動的樣態，呈現高山壯麗與生態之美；兒童文學首獎陳詩婷的「獅子頭白菜滷」，文題討喜，以淮揚菜系的「獅子頭」與台灣本土的「白菜滷」，呈現專屬於台灣時空環境的特殊拼貼，透露超越功利、簡單自在且純真的生活態度。

散文首獎陳翔羚「母親的那面牆」藉物思人，母親留給作者的遺物是一面CD拼成的記憶之牆，訴說著音樂不僅是母親的喜好，更是伴隨工作、生活與奮鬥人生的排遣與慰藉，道出無盡傷逝與思念之情。短篇小說首獎由蘇筠雅「無樹的山徑」獲得，這篇以有新創夢的兒子、關係疏離的父親、拒絕兒子的山友陳大哥為主要角色，宗教情懷、父子關係和登山經歷是3個敘事主題。

客語詩首獎得主蕭宥是這屆最年輕的得獎者與客語詩最年輕的投稿者，她的詩作「火燒島」以白色恐怖時期綠島的政治受難者為主題，全篇以對綠島地景的描繪與等待未來希望的基調，取代激烈的怨恨與抗議，客語文字精確道地但不艱澀，呈現浪漫的詩意。