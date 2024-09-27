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少子化 桃園復興3校轉型實驗小學
桃園市復興區羅浮國小、光華國小及長興國小3校，受少子化等衝擊，學生數銳減，這學期起轉型為「原住民族學校型態實驗教育小學」，是桃園首批實驗教育學校。3校都規畫將泰雅文化融入課程主題，培養孩子基本能力同時，也能提升對泰雅文化的認同。
光華國小、羅浮國小、長興國小學生數直直落，其中光華國小學生數最少，今年僅1名新生，全校加上幼兒園僅19名學生。市府教育局去年爭取轉型為原住民族學校型態實驗教育小學，獲原住民族委員會2年補助900萬元，市府教育局核准3校從8月起轉型原住民族學校實驗小學。
張善政昨天穿著原民服飾，在復興區長蘇佐璽、教育局長劉仲成等人陪同下，主持3校原民實小揭牌儀式。他說，復興區孩子應認同自己是泰雅族，以泰雅族文化為榮，3校實小揭牌邁入新里程碑，希望進一步發揮泰雅原民特色，培養具備原住民多元化特性的學生。
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