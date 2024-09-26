班班喝鮮奶上路 最快27日部分學童有機會喝到

農業部今天表示，國小學童飲用國產乳品將上路，訂購資訊23日上架網路系統，各縣市政府已陸續展開作業，學童下週飲用應該沒什麼問題，或是有的學校明天就有機會喝到。

因應紐西蘭乳品2025年輸台零關稅，將衝擊國產乳品生計，酪農產業及乳業界四處奔走提出建議，配套之一為提供國產鮮乳作為學校午餐飲用。

農業部畜牧司司長李宜謙指出，「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」執行4年，每學期喝44次，冷藏鮮乳每瓶補助新台幣16元，保久乳、含鈣豆漿每瓶補助14元；相關訂購資訊已於23日上架網路系統，各縣市政府陸續展開下訂作業，快的話有機會明天就有學校開始喝，下週飲用應沒什麼問題。

他並說，此計畫目前提供學童3種選擇，飲用冷藏鮮乳約占23%、保久乳占75%、含鈣豆漿2%左右，參與廠商包含統一、光泉、味全等大廠。