雙溪國小學童到寶山鄉公所「快閃」演奏 還「開箱」鄉長室

新竹縣寶山鄉雙溪國小18名學童上午在師長帶領，至鄉公所「快閃」直笛演奏。這支成立超過10年的直笛隊，今年首次參加縣賽，在指導老師趙亭雅、退休老師許瓊元熱情安排下，特別走出校園，將音樂的魅力分享社區，學生們今天同時「開箱鄉長室」，不斷好奇詢問。

直笛隊一早到鄉公所快閃演出，曲目是美國作曲家James Carey創作的英國舞曲「Step Stately」中的「Nonesuch」，讓現場充滿音樂魔力。

寶山鄉長邱振瑋迎接這些小貴賓，欣賞精彩表現，演出結束後，邱振瑋並邀小朋友參觀鄉公所並開箱鄉長室，鄉公所走廊展示不少由攝影師拍攝的寶山鄉得獎作品，讓公所彷彿變身為藝廊。邱振瑋表示，未來將定期舉辦攝影比賽，為鄉公所環境增添色彩。他強調，這兩年他在各村推動的彩繪藝術牆及公所外牆，梯間也以鄉內特色布置，希望寶山鄉的風情文化更凸顯，期望寶山成為一個更美麗和富有藝術氣息的新城市。