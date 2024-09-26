快訊

蹭大谷熱？台男在日本賣仿冒球衣被逮 還搜出500件盜版名牌貨

還有機會！張惠妹大巨蛋20萬張票秒殺 釋票時間出爐了

防衛韌性委員會今登場！專家：國防部要求彈藥屯放宮廟 恐成攻擊目標

雙溪國小學童到寶山鄉公所「快閃」演奏 還「開箱」鄉長室

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣寶山鄉雙溪國小18名學童上午由師長帶領，至鄉公所「快閃」直笛演奏，同時「開箱」鄉長室。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉雙溪國小18名學童上午由師長帶領，至鄉公所「快閃」直笛演奏，同時「開箱」鄉長室。圖／寶山鄉公所提供

新竹縣寶山鄉雙溪國小18名學童上午在師長帶領，至鄉公所「快閃」直笛演奏。這支成立超過10年的直笛隊，今年首次參加縣賽，在指導老師趙亭雅、退休老師許瓊元熱情安排下，特別走出校園，將音樂的魅力分享社區，學生們今天同時「開箱鄉長室」，不斷好奇詢問。

直笛隊一早到鄉公所快閃演出，曲目是美國作曲家James Carey創作的英國舞曲「Step Stately」中的「Nonesuch」，讓現場充滿音樂魔力。

寶山鄉長邱振瑋迎接這些小貴賓，欣賞精彩表現，演出結束後，邱振瑋並邀小朋友參觀鄉公所並開箱鄉長室，鄉公所走廊展示不少由攝影師拍攝的寶山鄉得獎作品，讓公所彷彿變身為藝廊。邱振瑋表示，未來將定期舉辦攝影比賽，為鄉公所環境增添色彩。他強調，這兩年他在各村推動的彩繪藝術牆及公所外牆，梯間也以鄉內特色布置，希望寶山鄉的風情文化更凸顯，期望寶山成為一個更美麗和富有藝術氣息的新城市。

在參觀過程中，學生對鄉長辦公室充滿好奇，紛紛詢問辦公室裡的各種事物，邱振瑋耐心地回答，希望透過這次與鄉內學生的互動，能增進與鄉民的聯結。他強調，期待大家能一起活化各村集會所與社區活動中心，讓公共空間更活潑，也鼓勵鄉民能提供更多創意給公所，為寶山鄉注入新活力，持續蓬勃發展。

新竹縣寶山鄉雙溪國小18名學童上午由師長帶領，至鄉公所「快閃」直笛演奏，同時「開箱」鄉長室。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉雙溪國小18名學童上午由師長帶領，至鄉公所「快閃」直笛演奏，同時「開箱」鄉長室。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉雙溪國小18名學童上午由師長帶領，至鄉公所「快閃」直笛演奏，同時「開箱」鄉長室。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉雙溪國小18名學童上午由師長帶領，至鄉公所「快閃」直笛演奏，同時「開箱」鄉長室。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉公所推動鄉公所空間活化，增添藝文等特色及氛圍。記者胡蓬生／攝影
寶山鄉公所推動鄉公所空間活化，增添藝文等特色及氛圍。記者胡蓬生／攝影
新竹縣寶山鄉雙溪國小18名學童上午由師長帶領，至鄉公所「快閃」直笛演奏，同時「開箱」鄉長室。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉雙溪國小18名學童上午由師長帶領，至鄉公所「快閃」直笛演奏，同時「開箱」鄉長室。圖／寶山鄉公所提供

快閃 攝影比賽 鄉長

延伸閱讀

富里鄉羅山村發現受困繩索穿山甲 鄉民公所聯手救援

花蓮北昌市場爭取2億元改建 蓋4層樓有停車場可出租

雙溪牡丹綠色文旅走讀 地方推出「三語QRcode」

鄉內6條路線一併轉型 新竹寶山爭取幸福巴士無縫接軌

相關新聞

平鎮某國小籃球隊老師涉性騷擾 記申誡1次...家長怒「無法接受」

桃園市平鎮區一所國小體育班籃球隊2名老師傳出分別對男、女學生隊員性騷擾及不當體罰，家長今天爆料指控，該涉性騷老師經常藉指...

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校遭波及怒喊告

不少網友近日發現，在Google地圖上，很多學校的名字都被惡搞亂改。而位於新北中和的竹林高中遭惡搞成多個名字，即使校方立即更正...

雙溪國小學童到寶山鄉公所「快閃」演奏 還「開箱」鄉長室

新竹縣寶山鄉雙溪國小18名學童上午在師長帶領，至鄉公所「快閃」直笛演奏。這支成立超過10年的直笛隊，今年首次參加縣賽，在...

影／北市國小教師招不到人 立委籲教育部提解方

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙、全國教育產業總工會理事長林碩杰、立委范雲、全國教師工會聯合總會副秘書長李雅菁、家...

高雄梓官國中古禮謝師 學生自製影片惹哭老師

教師節將至，高雄市梓官國中昨天舉辦教師節活動，學生事前準備感恩影片讓不少老師眼角泛淚，現場也依循古禮為老師獻上茶水、喉糖...

基隆林奇佐校長退休仍貢獻15年 獲教育奉獻獎

基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，表揚獎項包括資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、杏壇芬芳獎、super教師、卓越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。