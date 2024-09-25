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高雄梓官國中古禮謝師 學生自製影片惹哭老師

中央社／ 高雄25日電
教師節將至，高雄市梓官國中24日舉辦教師節活動，學生依循古禮為老師獻上茶水、喉糖與象徵敬師的「束脩」，感謝師恩。（中央社）
教師節將至，高雄市梓官國中24日舉辦教師節活動，學生依循古禮為老師獻上茶水、喉糖與象徵敬師的「束脩」，感謝師恩。（中央社）

教師節將至，高雄市梓官國中昨天舉辦教師節活動，學生事前準備感恩影片讓不少老師眼角泛淚，現場也依循古禮為老師獻上茶水、喉糖與象徵敬師的「束脩」，感謝師恩。

梓官國中謝師活動，在學生製作的感恩影片中，同學輪番上陣在影片中分享與老師之間相處點滴。有些學生回憶起課堂上的難忘瞬間，有的則感謝老師在學習與生活中的悉心照顧與輔導。

梓官國中透過新聞稿表示，影片中不乏幽默、感性片段，讓在場的老師們看得既感動又欣慰，許多老師感受到學生的心意，眼角泛起感動的淚水。

校方表示，活動中學生也依循古禮向老師敬茶獻禮，學生恭敬地將一瓶瓶的茶水親手奉上，並在行禮時細心地送上喉糖，象徵保護老師們聲音的心意，還奉上了象徵束脩的禮物，表達出感激之情。

梓官國中校長楊玥玟說，教師節活動不僅讓學生有機會反思教師在學習成長路上的重要角色，透過傳統儀式讓學生體會尊師重道的文化傳承，更懂得尊敬與珍惜師生情誼的重要性。

高雄市立美術館為慶祝教師節也推出憑教師證免費參觀「瞬間」特展活動，28日教師節當天，凡持各公私立教育單位及文教機構有效教師服務證明者，當天本人可免費入場參觀國際特展「瞬間」。

影片 教師節 禮物 高雄市立美術館

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