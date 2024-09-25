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小一學童健檢家長驚「全班淪陷」 不少爸媽有同感：文明病

聯合新聞網／ 綜合報導
兒童視力檢查示意圖。 圖／ingimage
兒童視力檢查示意圖。 圖／ingimage

在這科技當道的時代裡，3C產品已經成為日常生活中不可或缺的物品，雖然帶來便利性，卻也容易造成身體上的傷害。有一名家長在臉書透露孩子班上做視力檢查，沒想到結果竟然是「全班淪陷」，讓他相當驚訝。

原PO在臉書「小一聯盟」發文表示，孩子的老師在群組公布班上視力不及格的名單，並且要家長找時間帶孩子去眼科追蹤，然後交回回條，原PO看了一下名單後忍不住驚呼「夭夭夭…夭壽喔，幾乎全班淪陷！台灣的孩子是怎麼了？」

原PO也解釋自己的孩子有在點散曈，所以本來就會定時追蹤，不過有一部分的原因是爸媽都高度近視也有高散，所以多少有遺傳。

貼文讓不少家長深有同感，「小孩的眼睛和牙齒，真的很花心思」、「我一個兒子先天近視、一個遠視」、「我兒子裸視0.3，暈倒」、「我們小一就300，閃光就200了呢」、「我女兒班上只有三、四個合格，文明病了這環境不近視很難」、「我們家小一的也是，雙眼75度，目前點散瞳中。醫生說：遺傳不是主因，主要是環境！加上東方人可能比西方人更容易近視」。

還有網友認為除了遺傳以外，3C產品是造成近視的主因，「遺傳佔一半」、「是有遺傳，我小三就-200度了」、「上小一後每個月回眼科看診（媽媽跟爸爸有近視），小孩有輕微的，所以都去拿散瞳、每半年看牙醫」、「過早接觸3C產品，城市中放眼望去根本沒有什麼地方10公尺內沒有東西，眼球一直處於緊繃，加上戶外活動太少」、「現在是電視和3c時代，不近視都難」、「我認真覺得一生一平板真的也是創造不少近視兒童」、「只有我覺得很正常嗎？不論是面對課本、作業、3C產品，用眼時間過長，戶外活動時間少之又少，大量用眼不近視也難」。

3C 視力 近視

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