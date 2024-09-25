多益英檢975高分看卡通影片啟蒙 二信張庭瑜公布2秘笈

基隆市私立二信高中應用英語科高三學生張庭瑜，在最近一次多益（TOEIC）英語檢定測驗，是學校唯一超越900分的學生，以距離滿分990分僅些微之差的975高分拔得頭籌。她透露從小看卡通影片啟蒙學英語，還公布兩本秘笈是助攻獲高分的秘訣。

張庭瑜獲得975分，已達金色證書水準，代表她的英語能力極為接近母語人士的流暢程度，能夠在各種情境下自如交流，甚至主持會議和調解衝突。

張庭瑜表示，她學習英語的起點，是小時候喜歡看外國卡通My Little Pony，雖沒中文字幕但劇情有趣就跟著發音學腔調，當時覺得講英語很酷，漸漸就喜歡上了。

她透露，其實從小憧憬當空姐，是她很想把英語練好的動力，上了中學看卡通轉變為看YouTube上的TED英語演講影片，讓語言學習面向更廣，高中選擇應用英語科更讓英文能力有系統性的進步。

張庭瑜指出，學校的多益課程安排和定期模擬考試，讓她得以掌握各種解題技巧，增強語法和詞彙量。她會從中針對自身的文法弱點及較艱澀的單字分別記錄下來，這兩本筆記成為她的寶典，成為最實用的教戰手冊，不時翻閱複習，才能累積出今天的成果。

張庭瑜提醒想參檢的學弟妹，高分的秘訣就是在每一次模擬考試都如同正式考試般重要，嚴格要求自己在時間內完成所有題目，並確保答題正確率。她以自身經驗說，在考前的1個月裡，學校開設了密集的多益營隊課程，每周進行模擬測驗並檢討，這是她最後衝刺的階段，可進一步補充單字、提高答題速度和找出潛在的問題。

她努力2年多，她從一開始的700多分一直到這次的975分，她認為這是一個點滴累積的過程，她未來志願是台科大應用外語系，也想要出國留學，和來自不同文化背景的人交流，提升語言能力以及開闊視野，未來想從事航空相關的行業，去看見更廣闊的世界。

二信高中校長林立表示，學校從校內自辦英文單字檢定到全面輔導學生參加英語檢定，並積極鼓勵學生選修國外大學的「磨課師」線上課程，甚至引入多益官方課程並申請在校內設立考場，創造了全校濃厚的英語學習氛圍和國際競爭力。

二信高中此次有9位達800分以上，700至800分段有17人、600至700分段有34人、500至600分段則有23人，共有83名學生達到500分以上的成績。