北市大、大理高中最快明年4月合併、8月掛牌

台北市立大學與大理高中將併校，2校校長指出，大理高中校名確定改為台北市立大學附屬大理高級中學，最快明年4月合併、8月掛牌，114學年度畢業生就可拿到新校畢業證書，最快115學年招生。

北市大校長邱英浩表示，北市大與大理高中主要是師資整併，包含課程資源共享、學生培育，讓學生高中階段先修大學課程，進大學可折抵學分，更將以大理為基地將市大資源帶入在地，對萬華推廣教育或社區服務都會有貢獻。

邱英浩提到，合併後，北市大有從幼兒園到社區大學體系學程，在大學端師資培育上，北市大幼兒、小學、特幼、特小和特中教育都有相關學程，併校後也會向教育部爭取培育中等教育師資。

大理高中校長楊廣銓表示，配合教育局期程，若10月取得核定函，經3至6個月籌備期，最快明年4月合併，114學年掛牌改隸，包含校名、畢業證書都會改用北市大附中，目前高國中部一、二年級都可以拿到新校畢業證書，但新校招生應會於115學年度。

教育局表示，若2校順利合併，盼大學端能提供高中端學生參與課程，發展特教、技職、體育特色，同時提供市立大學師培生教學實作場域。