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助長者體適能、社交 陽明交大再推貢學院促銀髮族返校

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大於彰化、雲林等地推動智慧型健康促進計劃，引進適用高齡長者的智慧運動器材，協助其進行有氧運動、肌肉強化訓練。圖／陽明交大提供
陽明交大於彰化、雲林等地推動智慧型健康促進計劃，引進適用高齡長者的智慧運動器材，協助其進行有氧運動、肌肉強化訓練。圖／陽明交大提供

國立陽明交通大學近日前進中台灣，於彰化、雲林等地推動智慧型健康促進計劃，如引進適用高齡長者的智慧運動器材，協助其進行有氧運動、肌肉強化訓練，並於社區舉辦美術、化妝等課程，活化長者的身心靈有助提升健康與生活品質。

陽明交大護理系系主任童恒新，與在地藥局—惠生大藥局共同攜手健康促進計畫，分別於彰化北斗、雲林虎尾、斗南等地進行。共有112名高齡長者接受體能訓練、社交互動及營養指導，體能訓練引進專為中老年設計的人工智慧運動器材，內容涵蓋運動前暖身、有氧運動、肌肉強化訓練和平衡訓練。

陽明交大表示，器材經由模組化設計可靈活根據不同需求進行配置，且支持簡單直觀的使用界面，避免過於複雜的操作，特別適合中老年人。結果顯示長者的身體質量指數（BMI）、生活品質指標、核心肌群都有顯著提升。

另於社交活動上，陽明交大團隊也在社區據點內舉辦化妝、看繪本、美術課和桌遊等，每週一次，每次至少120分鐘活動，讓長者面對面交流並活化大腦。

陽明交大表示，參與促進計劃的長者後經評估，其體脂肪百分比、內臟脂肪均穩定，且長者的肌肉量和力量也逐步增加，特別是在第24週和第36週時，上肢和核心肌肉力量明顯提升，下肢肌力在第12週後也顯著改善。整體而言，肌肉耐力、運動協調性和穩定性均增強。

童恒新談到，計劃不只強調單一體能訓練，涵蓋體能、社交互動和營養指導等多個面向，形成綜合性的健康促進方案。團隊未來將持續探索創新合作機會，確保老年人能夠享受更健康、更滿足的生活。又陽明交大秋季也推出以古代科舉貢試為名的「貢學院」，配合已有的「樂齡大學」與「銀髮健身俱樂部」，於高齡教育扮演社會責任鐵三角。

陽明交大社會責任推展辦公室執行長溫瓌岸澤談到，「貢學院」強調回歸校園，由校園帶來規律生活，讓身懷學識與經歷的長輩走進年輕人的教室，享受年輕、貢獻分享人生智慧，也接受作業考試挑戰。貢學院則包括智腦課程、投資理財、養生保健、AI分享及語文課程，更有結合半導體製造科技感測及醫生指導的科技檢測。

陽明交大秋季也推出以古代科舉貢試為名的「貢學院」，配合已有的「樂齡大學」與「銀髮健身俱樂部」，於高齡教育扮演社會責任鐵三角。圖／陽明交大提供
陽明交大秋季也推出以古代科舉貢試為名的「貢學院」，配合已有的「樂齡大學」與「銀髮健身俱樂部」，於高齡教育扮演社會責任鐵三角。圖／陽明交大提供

社交 運動 陽明交大

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