扎根美感、課輔助弱勢童 郭惠娟、王雅華獲菁師獎

新北市金山區金美國小附幼主任郭惠娟返回偏鄉任教，致力於學前美感教育扎根，屏東縣東港鎮以栗國小主任王雅華爭取成立「純青學堂」，提供弱勢學童課後輔導，兩人獲頒菁師獎。

懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會今天舉行第13屆「教育大愛菁師獎」表揚大會，今年各級學校推薦逾200名教師參加，經3階段審查，最後選出58名獲獎教師。

新北市金山區金美國小附設幼兒園主任郭惠娟長期深耕美感教育，以「看見家鄉之美」為出發點，帶孩子到社區踏查，觀察節氣變化與植物特徵，並安排親子假日任務，還邀請家長加入社會廊道設計和學習區環境布置，獲選幼兒園組菁師獎。

有感於偏鄉學校教師流動率高，在考取正式教師後，郭惠娟毅然決定回鄉服務，雖然父親起初不太諒解，但她以實際行動爭取父親認同，後來父親還成為她的教學珍寶，讓她有機會接觸插秧、曬穀等，協助幼兒與家鄉的土地產生情感連結。

郭惠娟也將菁師獎獻給母親，感謝母親將積極樂觀不輕易放棄的人生觀傳承給她，讓她在教育路上擁有溫柔而堅定的信念；幼教老師的工作是保育與教育並重且包山包海，也常是社會輿論中最不友善、經常被放大檢視的一群，她希望藉由這個獎傳遞幼教的正能量，也讓大家正視幼教老師的專業。

獲得國小組菁師獎的屏東縣東港鎮以栗國小主任王雅華，為照顧校內單親、隔代教養、新住民、中低收入戶等弱勢學童，爭取成立東港鎮的「純青學堂」，提供學生課後輔導，孩子放學後仍可留校學習到晚上，讓忙於工作的家長能放心。

王雅華說，每個孩子都是寶貝，她一直用鼓勵代替體罰、用輔導代替訓導，遇到學習成就低的孩子，她會透過故事引導和陪伴，鼓勵孩子不要放棄學習；她曾遇過一名自閉症的學生，原來不肯跟她說話，但在日積月累陪伴下，兩人建立深厚感情，學生畢業時捨不得離開，還說想繼續留校。