快訊

吃錯睡錯都有影響 4個不經意的NG習慣可能增加患糖尿病風險

LINE免費貼圖5款來了！這款終身免費用 「林北係熊」 日常哈拉必下載

央行打炒房直取要害 這縣市恐成最嚴「限貸令」重災區

聽新聞
0:00 / 0:00

同理尊重、成就每個孩子 尖石國小謝芯獲特殊優良教師

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣尖石國小老師謝芯（右）用同理心和尊重成就每個孩子的理念服務，榮獲今年新竹縣特殊優良教師殊榮。圖／新竹縣政府提供
新竹縣尖石國小老師謝芯（右）用同理心和尊重成就每個孩子的理念服務，榮獲今年新竹縣特殊優良教師殊榮。圖／新竹縣政府提供

新竹縣尖石國小老師謝芯從小夢想從事教職，教育大學畢業後如願回鄉任教，先後在尖石鄉玉峰、新樂國小服務。身為原鄉的泰雅族人，她深諳原住民家庭文化、背景和處境，與學生及家長溝通無礙，教學時用同理心和尊重成就每個孩子，榮獲今年新竹縣特殊優良教師殊榮。

新竹縣教育局指出，謝芯幼年就讀玉峰國小時是長跑選手，當年在老師陳奇勳帶領下四處征戰參賽，陳老師也積極爭取牛奶、營養品等資源，讓原鄉小跑者用最好的體力爭取最好的成績。陳老師是關西鎮客家人，對偏鄉原住民學生的關心及鼓勵深深感動謝芯，她因此從小學時就立志當老師，國小住校時還擔任宿舍小老師，協助舍監照顧學弟妹的經驗，更堅定她朝為人師表、回鄉服務族人的方向邁進。

謝芯因為小學長跑隊的經驗，喜歡帶孩子一起朝目標奮鬥、前進的感覺，原住民小朋友單純可愛，讓婚後住新竹市的謝芯沒有外調想法，每天開40分鐘車回尖石鄉教書。

任教職15年來，讓她印象最深刻的事，是104學年擔任新樂國小六年級導師時，班上有個鬰鬰寡歡、失落迷惘的學生，被同學習慣性無視、輕蔑；她在了解這個學生弱勢的家庭背景後，多次談心與引導，並安排服務及表現機會後，逐漸看到這孩子的改變；這名學生畢業6年後仍分享自己是多麼感謝被老師注意到，幫他找到學習方向。

翻轉孩子向上、向善，對謝芯來說有莫大成就感。她目前服務的尖石國小是葛菈拜（KLAPAY）民族實驗小學，規畫食農課程及田野踏查主題式課程，希望讓學生從部落學習生活技能及倫理、山林智慧，進而從生活中實踐文化，謝芯覺得除了當一個傳道、授業、解惑的教師，又增加了文化傳承的使命，工作更有意義。

新竹縣尖石國小老師謝芯用同理心和尊重成就每個孩子的理念服務，榮獲今年新竹縣特殊優良教師殊榮。圖／新竹縣政府提供
新竹縣尖石國小老師謝芯用同理心和尊重成就每個孩子的理念服務，榮獲今年新竹縣特殊優良教師殊榮。圖／新竹縣政府提供
新竹縣尖石國小老師謝芯用同理心和尊重成就每個孩子的理念服務，榮獲今年新竹縣特殊優良教師殊榮。圖／新竹縣政府提供
新竹縣尖石國小老師謝芯用同理心和尊重成就每個孩子的理念服務，榮獲今年新竹縣特殊優良教師殊榮。圖／新竹縣政府提供
新竹縣尖石國小老師謝芯用同理心和尊重成就每個孩子的理念服務，榮獲今年新竹縣特殊優良教師殊榮。圖／新竹縣政府提供
新竹縣尖石國小老師謝芯用同理心和尊重成就每個孩子的理念服務，榮獲今年新竹縣特殊優良教師殊榮。圖／新竹縣政府提供

原住民 小學 教師 新竹

延伸閱讀

新竹縣及新北山區防豪雨 台中以北等有局部大雨

原民禁伐補償條例是否釋憲 綠：尊重支持政院決定

讓孩子如魚蝦般活躍！竹縣尖石運動公園設計魚筌遊具

影／批教育部學權調查背離現實 學生和公民團體要求退回重做

相關新聞

全台第一所中學！長榮中學選出傑出校友 為創校140周年做準備

全台第一所中學長榮中學慶祝創校139周年，選出15名傑出校友，校長許德勝表示，這些傑出校友不僅成就了自己，更懷有助人的精...

新北國中、小學生5成靠接送 教育局倡議「讓孩子走一段路上學」

新北市國中小學生約3成5是步行上學，1成5搭大眾運輸、校車或騎單車，有5成仰賴家長騎車或開車接送。新北市近年持續規畫通學...

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校遭波及怒喊告

不少網友近日發現，在Google地圖上，很多學校的名字都被惡搞亂改。而位於新北中和的竹林高中遭惡搞成多個名字，即使校方立即更正...

同理尊重、成就每個孩子 尖石國小謝芯獲特殊優良教師

新竹縣尖石國小老師謝芯從小夢想從事教職，教育大學畢業後如願回鄉任教，先後在尖石鄉玉峰、新樂國小服務。身為原鄉的泰雅族人，...

教育輕鬆、活潑化 南市4年19校拿全國品德特色學校

教育部公布今年品德教育特色學校，台南市立人國小、西門實驗小學 以校為本位的品德教育特色課程脫穎而出，獲得肯定。市長黃偉哲...

北市鼓勵小學生走路上學 教育局盼10年內綠運輸上學達5成

北市教育局113學年推出「學童走路上學趣」計畫，鼓勵國小4-6年級學生用走路或搭乘大眾運輸上學，達成減碳目標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。