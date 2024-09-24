同理尊重、成就每個孩子 尖石國小謝芯獲特殊優良教師

新竹縣尖石國小老師謝芯從小夢想從事教職，教育大學畢業後如願回鄉任教，先後在尖石鄉玉峰、新樂國小服務。身為原鄉的泰雅族人，她深諳原住民家庭文化、背景和處境，與學生及家長溝通無礙，教學時用同理心和尊重成就每個孩子，榮獲今年新竹縣特殊優良教師殊榮。

新竹縣教育局指出，謝芯幼年就讀玉峰國小時是長跑選手，當年在老師陳奇勳帶領下四處征戰參賽，陳老師也積極爭取牛奶、營養品等資源，讓原鄉小跑者用最好的體力爭取最好的成績。陳老師是關西鎮客家人，對偏鄉原住民學生的關心及鼓勵深深感動謝芯，她因此從小學時就立志當老師，國小住校時還擔任宿舍小老師，協助舍監照顧學弟妹的經驗，更堅定她朝為人師表、回鄉服務族人的方向邁進。

謝芯因為小學長跑隊的經驗，喜歡帶孩子一起朝目標奮鬥、前進的感覺，原住民小朋友單純可愛，讓婚後住新竹市的謝芯沒有外調想法，每天開40分鐘車回尖石鄉教書。

任教職15年來，讓她印象最深刻的事，是104學年擔任新樂國小六年級導師時，班上有個鬰鬰寡歡、失落迷惘的學生，被同學習慣性無視、輕蔑；她在了解這個學生弱勢的家庭背景後，多次談心與引導，並安排服務及表現機會後，逐漸看到這孩子的改變；這名學生畢業6年後仍分享自己是多麼感謝被老師注意到，幫他找到學習方向。

翻轉孩子向上、向善，對謝芯來說有莫大成就感。她目前服務的尖石國小是葛菈拜（KLAPAY）民族實驗小學，規畫食農課程及田野踏查主題式課程，希望讓學生從部落學習生活技能及倫理、山林智慧，進而從生活中實踐文化，謝芯覺得除了當一個傳道、授業、解惑的教師，又增加了文化傳承的使命，工作更有意義。