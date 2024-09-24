全台第一所中學！長榮中學選出傑出校友 為創校140周年做準備

全台第一所中學長榮中學慶祝創校139周年，選出15名傑出校友，校長許德勝表示，這些傑出校友不僅成就了自己，更懷有助人的精神；他引用輝達執行長黃仁勳的名言，「樂意看到別人成功」，期望這些校友如繁星般，照亮社會的各個角落。。

校方指出，本屆傑出校友涵蓋多個領域，包括教育學術、行政服務、企業經營、社會服務、藝文體育等，對學校及社會作出了卓越貢獻。教育學術類為該校第8任校長蔡忠雄校長、樹德科大教授翁英惠。行政服務類為台灣基督教長老教會聖經學院長阮介民、台南神院長胡忠銘。企業經營類為新百祿燕窩觀光工廠董事長林俊明、聖為企業董事長王健源、一德金屬工業國際業務經理沈佩璇。

社會服務類為前立委黃昭輝、藝文體育類有力大鋼鐵董事長林茂宏董事長、長榮大學視覺藝術學系教授方惠光、、霹靂國際多媒體董事長黃文章、高師大音樂系教授戴俐文。專業服務類是佳里新生醫院院長吳南河、律師李勝雄律師。行誼典範類為淡江大學教授黃任佑。

校長許德勝說，適逢校慶，校友楊豊明得知校內小貨車損壞，慷慨捐贈一輛新貨車供學校使用，傑出校友雕塑家方惠光捐贈了名為「洗腳禮」的青銅雕，期勉學校發揚基督精神，貫徹校訓「虔誠、勤奮、榮譽、服務」的長榮理念。

明年長榮中學邁入140周年，校方將舉辦「百世榮美」一系列慶祝活動，校友會理事長蘇重仁牧師誠摯邀請校友2025年9月20日周六返校慶祝。